Javier Nart desmonta la última chorrada de Verónica Fumanal en el plató de Risto: “¡Eso es una tontería!”

Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que la actual clase política es “la peor de toda a democracia” incluyendo a su propia formación.

Es de agradecer que, de vez en cuando, los políticos dejen de atacarse para hacer autocrítica y reconocer los errores propios y ajenos.

Risto Mejide preguntó por ello este 4 de abril de 2024 en la mesa de debate de ‘Todo es Mentira’ (Cuatro). El eurodiputado Javier Nart afirmaba que esto más que un “error” era un “horror”, y que él no era político pero sí estaba en política.

El abogado recordó que, anteriormente, los políticos venían de su propio trabajo, vivían la sociedad y “sabían lo que era ganarse el sueldo a final de mes”.

Así, desde los profesionales, en profesiones libres, como por es su caso -explicó- que ejerció como abogado durante 48 años.

Sin embargo, ahora, “estos personajes” nacen en el “útero materno” del partido, en las juventudes socialistas, populares, comunistas, y van creciendo “de la concejalía de barrio a la concejalía de ciudad, a un puesto en la autonomía, después pasan quizás al Congreso de Diputados”.

El mejor ejemplo -revelaba Nart- era Zapatero, el cual “no ha visto jamás una nómina en su puñetera vida”, y Sánchez, “también”.

“Es un problema de que al final hay una gestión de poder bajo la dictadura, no del proletariado, sino del secretariado”, zanjaba Nart.

Sin venir a cuento, Verónica Fumanal, que también se encontraba en la mesa de debate, mezclaba churras con merinas comentando al respecto que, por primera vez, en 45 años, “tenemos el máximo nivel de mujeres”.

Javier Nart se mostraba perplejo y replicaba a una periodista que soltaba comentarios sin ton ni son:

Javier Nart: ¿Y qué tiene que ver?

Verónica Fumanal: Bueno, que os he estado escuchando. Que la que no ha cobrado un sueldo público en mi vida soy yo. Entonces, el hecho de que haya mujeres… Y aparte, las mujeres en política suelen estar muy preparadas. El otro día, preparando un artículo, estuve viendo cuántas mujeres habían sido condenadas por corrupción en España. ¿Sabéis que hay dos? Aunque sea porque hayamos tocado menos poder, igual necesitamos una oportunidad de poder mandar…

Javier Nart: Eso es una tontería, Verónica.

Verónica Fumanal: A mí me parece muy bien que te parezca una tontería. A mí lo que no me parece una tontería… es que estemos diciendo, uno, que está al frente de un partido político que es la peor clase política de los 45 años. Pues dimita y deje paso a los buenos. ¿Dónde están los buenos y las buenas? Porque a lo mejor es la clase política que nos merecemos. Por lo tanto, esta nostalgia de una clase política de otro tiempo, que sí, ¿sabéis de dónde venían todos? De unos niveles y unos estándares donde era político aquel que podía. Y venían de unas castas familiares…

Javier Nart: ¡Eso no es verdad! Oye, tú no conoces lo que fue la transición. Yo sí, y te puedo asegurar que no todos venían de la alta burguesía.

Verónica Fumanal: Los de Alianza Popular, ¿de dónde venían?

Javier Nart: La inmensa mayoría, no.

Verónica Fumanal: Los de Alianza Popular, ¿de dónde venían?

Javier Nart: De la sociedad. Verónica, ¡un poco de respeto!