Teresa Freixes desmonta de forma magistral la ‘autoamnistía’ del socialista Sánchez

La jurista Teresa Freixes analiza en La Retaguardia de Periodista Digital la ley de Amnistía realizada por el Gobierno Sánchez para Puigdemont.

La catedrática en Derecho Constitucional señala que la normativa es un nuevo intento de deconstrucción constitucional, para erosionar el sistema.

“A mí se me hace muy difícil argumentar la constitucionalidad de la amnistía cuando la posibilidad de que exista fue negada en la Asamblea Constituyente. La Constitución no la regula porque no se consideró que el Parlamento discutiera una norma así. Lo que sí regula son los indultos, prohibiendo los generales. Esto se hizo de esta manera porque en paralelo a la Constitución se aprobó la amnistía que cerraba la etapa de dictadura y se pasaba a la democracia”.