Marcos de Quinto: «Yo, como dice Milei, creo que a Sánchez no hay que darle ni un milímetro»

Marcos de Quinto (Madrid, 1958) es un empresario y expolítico español. Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa, fue vicepresidente de The Coca-Cola Company entre 2015 y 2017. En el mundo político, fue diputado por Madrid de la XIII y XIV legislaturas del Congreso de los Diputados dentro del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, hasta su renuncia en mayo de 2020.

Actualmente, es el secretario general de Pie en pared, una asociación cultural que tiene como objetivo dar la batalla de las ideas.

Es el protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su visita al plató de Periodista Digital, de Quinto ha hablado sobre temas de actualidad sociopolítica y sobre el lanzamiento de la Plataforma por la España Constitucional.

En la afable conversación, ha dejado reflexiones muy interesantes:

“Hay que dar gracias que Sánchez y los socialistas no tengan más familia”

“El hermano de Sánchez reclama ser residente fiscal en Portugal pero sus ingresos y cotizaciones son en suelo español”

“La Agencia Tributaria es muy laxa con el hermano de Sánchez, parece corrupción”

“Hay que investigar de dónde viene el dinero del hermano de Sánchez”

“Lo del hermano de Sánchez es una desvergüenza tremenda”

“El Gobierno persigue a los youtubers pero al hermano de Sánchez no lo investigan”

“Según el Código Penal, parece que Begoña Gómez ha realizado tráfico de influencias. Hay que investigarlo”

“Pedro Sánchez está acelerando su proceso de golpe de Estado desde dentro”

“Plataforma por la España Constitucional busca coordinar distintas asociaciones para no dejarnos avasallar por el sanchismo”

“La democracia está en peligro con Pedro Sánchez”

“Nos quieren llevar a un modelo como el de Rusia o Venezuela: dictaduras en las que se vota”

“Los abusos y atropellos del Gobierno con las instituciones son parte de un golpe de Estado”

“Ahora la golfería de la izquierda no está penalizada. Usan a Vox como el hombre del saco para su discurso del miedo”

“Una izquierda ignorante y papanatas que compra el discurso de ‘parar a la ultraderecha’ y no explican nada más”

“La izquierda maneja los medios de comunicación más importante: incluso los de derechas reciben subvenciones”

“Los Presupuestos están prorrogados: ¿dónde están las partidas para la compra de Telefónica o la ayuda a Ucrania”

“Los partidos políticos son muy endogámicos y son reacios a escucharnos”

“La batalla cultural va a durar mucho tiempo, incluso si hay un cambio de Gobierno”

“Nunca ves en la series y películas a un sindicalista o a un funcionario que sea el malo, siempre es el empresario”

“A Sánchez no hay que darle ni un milímetro, es muy ventajista”