Cayetana estalla contra Sánchez por su última cacicada: “Demócrata fallido”

No traga con el autoritarismo.

La diputada en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha atizado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su última cacicada: ciscarse en la Constitución mientras se ríe.

El día de ayer, el líder del PSOE presentaba su plan de rearme, al que denomina eufemísticamente como ‘Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa’ para que cuele más fácil entre sus acólitos, al que destinará 10.471 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo aseguró que el dinero no impactará en el Estado del bienestar porque los recursos saldrán de los Fondos Nextgen, de partidas no ejecutadas y del ahorro del gobierno. Sin embargo, para asumir semejante inversión y por la importancia del tema, lo que corresponde sería incluir una partida en los Presupuestos Generales del Estado y detallar cómo se gastará el dinero con la aprobación del Parlamento. Con estos argumentos, y sabiendo que no cuenta con el apoyo de sus socios de gobierno e investidura, no someterá el plan a la aprobación del Parlamento.

Por esta razón, en la rueda de prensa, el periodista Fernando Garea, le preguntó si se iba a saltar nuevamente la Carta Magna: “Usted ha explicado que la reasignación de Presupuestos no tiene que pasar por el Parlamento, lo que sí tendría que pasar por el Parlamento son los Presupuestos donde podría estar oficializado todo esto. Ya se ha incumplido la Constitución al no presentarlos en el Congreso; usted se comprometió a presentarlos en el primer trimestre que ha finalizado y no lo ha hecho, ¿podría oficializar que no los presentará este año?, ¿podría comprometerse a que habrá Presupuestos antes de que finalice el año para el año 26?”.

La respuesta del socialista vino cargada con todo el cinismo y el autoritarismo que le caracteriza: “La lectura sobre la Constitución y su aplicación puede tener algunos matices”.

Semejante pifia del socialista no pasó desapercibida para Álvarez de Toledo, que respondió a esta nueva cacicada demostrando su indignación por el talante dictatorial del jefe del Ejecutivo:

“Y se ríe. Sánchez, demócrata fallido”, sentenció la diputada.

La popular recuerda que el artículo 134.3 de la Constitución establece que: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.