'LA BURBUJA'

El abuelo de Sánchez se cambió de bando y se hizo FRANQUISTA

El abuelo materno del socialista Sánchez fue un desertor republicano condecorado por Franco

Es lo que tiene el karma.

Tanto esfuerzo en dinamitar medio siglo de Historia de España para venderte como el gran triunfador sobre un Franco al que nunca conoció… y acabar por darte de bruces contra la dura realidad.

Y es que ahora se ha sabido que el abuelo de Pedro Sánchez acabó, no sólo desertando del bando republicano, sino también abrazando la causa franquista.

Para hablar sobre este y otros asuntos de la actualidad se hablará este 18 de noviembre de 2025 en ‘La Burbuja’, el programa que en Periodista Digital dirige y presenta Josué Cárdenas.

