Silvia Intxaurrondo se pega un tiro en el pie explicando cómo arma los bulos que suelta en TVE

Autorretrato al óleo.

Las redes sociales han rescatado las palabras de la activista Silvia Intxaurrondo describiendo cómo se arma un bulo y se difunde en «situaciones de alto voltaje», como las elecciones o cuando se destapa un caso de corrupción que afecta a determinado actor político.

La presentadora de La hora de La 1 conoce el asunto al dedillo y ha detallado que ha aprendido de las experiencias en Estados Unidos y del «montón» de literatura que existe sobre el tema.

«Les voy a contar cómo se monta un caso; les voy a contar lo que nos ha enseñado Estados Unidos; hay un montón de literatura, de bibliografía, sobre qué se ha hecho en las campañas presidenciales en situaciones de alto voltaje para montar un caso al rival».

Tras esta introducción, en la que hace alarde de su experiencia sobre los bulos, se dedica a detallar paso por paso cómo los partidos políticos, como el PSOE —por poner solo un ejemplo—, pueden revestir de hechos una fake news.

«¿Qué se hace? Se recurre a un medio de comunicación financiado por un partido político, y se le financia con subvenciones o con publicidad. Ese medio recibe un día una información “anónima”, procedente de fuentes “X”, que va dirigida contra el rival político del partido que lo financia. Lo publica y ese partido dice: “Vaya, si es que lo está publicando la prensa; yo no puedo hacer nada más que, claro, retomar el hilo de algo que publican los medios de comunicación”. Y así se cierra el círculo del bulo».

Lo que hizo, sin querer, Intxaurrondo —que no cree en eso de la objetividad— fue explicar la génesis de la acusación contra Adolfo Suárez, la supuesta bomba lapa a Pedro Sánchez, los dos DNI del juez Peinado, el «desmentido» del fiscal general del Estado —que llevó a su condena— y otros bulos del sanchismo.

El autorretrato es de tal magnitud que en las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad de señalar cómo se ha pegado un tiro en el pie.

⭕ El día que Silvia Intxaurrondo explicó cómo se monta un caso en plena campaña electoral. 😳👇🏻 pic.twitter.com/m17eZTZRPY — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) December 19, 2025

jajajajajajjajajajajajaj Describiendo con todo detalle la actuación del Fiscal General del Estado jjajajajaja — Juan P Ortega 🇪🇸🇮🇱🍊❤️ (@Melkart3) December 20, 2025

Pero como se atreve a desvelar su estrategia públicamente con tanto detalle? — mcaro (@manuecaro3) December 20, 2025

Coño, como lo hace Sánchez. — Manuel Camacho Cendr (@maccamcend) December 20, 2025