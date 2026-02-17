  • ESP
Echenique borra su comentario homófobo contra VOX, completa el esperpento echando la culpa a la «sociedad» y las redes estallan

El podemita desata más indignación tras su 'disculpa' por su publicación que desató la polémica

Echenique borra su comentario homófobo contra VOX, completa el esperpento echando la culpa a la «sociedad» y las redes estallan
Esperpento absoluto.

Tras su tuit homófobo, que despertó la indignación incluso de la propia izquierda, Pablo Echenique ha intentado quitar hierro al asunto pidiendo disculpas por semejante burrada. Bueno, pedir perdón por decir algo.

Echenique, ese referente moral que nunca falla a la hora de meter la pata con estilo, publicó en redes (y en plan «que cada uno saque sus conclusiones políticas») un dato sacado de una encuesta del CIS filtrada porLa Vanguardia sobre hábitos sexuales:

«Un 49,5% de los votantes de VOX prefieren el sexo anal frente al 38,7% en la población general. Lo ha preguntado el Centro de Investigaciones Sociológicas y lo publica el periódico insignia del conde de Godó. A partir de ahí, que cada uno haga sus valoraciones políticas»

El «sesudo análisis» del podemita no pasó desapercibido y, tras recibir una lluvia de palos, tuvo que ir al programa Todo es mentira para intentar explicar por qué lanzó el tuit.

Sin embargo, en lugar de disculparse, el podemita terminó por embarrarse todavía más. En vez de disculparse y reconocer que hizo mal, prefirió excusarse en que el motivo detrás del tuit homófobo es su educación en una sociedad «machista» y «homófoba».

Es decir, la culpa no es suya, sino de los demás, pese a que forma parte de ese partido que se dice feminista, lleno de hombres «deconstruidos» que van dando lecciones a los demás.

«Lo borro y me disculpo con la gente a la que le haya molestado, porque yo he sido educado, como todos, en una sociedad machista y también homófoba, y entonces puede ser que yo tenga tics, y seguramente los tengo».

