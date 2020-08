Sostres destroza a la quejumbrosa Irene Montero: «Su feminismo es de marquesa que deja a deber en la peluquería»

Después de dejar hecho un trapo a Pablo Iglesias en el ABC de este 21 de agosto de 2020, Salvador Sostres repite fórmula con «la señora de Iglesias», Irene Montero, en la edición de este 22 de agosto.

El columnista, siempre controvertido, lleva dos artículos consecutivos absolutamente desenfrenados para con los líderes de Podemos, el matrimonio de Galapagar, por protagonizar el supuesto y nada claro escrache en sus vacaciones.

Seguramente que como parte del plan de huir por una pintada para victimizarse y marcar la agenda temática, Irene Montero habría pensado en ir un paso más allá: si alguien dice la palabra escrache para lo que están sufriendo, será blanquear el acoso. Y si para ello tiene que enfrentarse incluso a otro ministro, lo hará. Y le tocó a Margarita Robles.

Así que el texto de Sostres es lapidario contra la ministra de Igualdad, de la que asegura que «su feminismo es de marquesa que deja a deber en la peluquería y una vez al mes pasa a pagar su marido». Bestial.

Bajo título ‘Blanquear‘ explica el de ABC:

A la familia Iglesias no le han hecho nada. Quien blanquea el crimen es Podemos. Blanquea el comunismo, la ideología más sanguinaria de la Historia. Blanquea el chavismo, con sus recetas de miseria y muerte. Blanquea a Irán y a su terrorífico régimen. Blanquea el antisemitismo, la violencia contra los que no piensan como ellos –en forma de escrache o de «justicia proletaria», según sentencia del propio Iglesias–. Podemos blanquea el asalto a la propiedad privada, que es la esencia de la libertad, blanquea la demencial economía planificada, que es la semilla de la hambruna, y por supuesto blanquea los más brutales ataques a nuestro sistema de libertades, que emana de la Constitución, y el guerracivilismo para acabar con el más prolongado tiempo de paz, democracia y libertad que los españoles hemos vivido.

No lo deja ahí Sostres, explica más cosas del concepto ‘blanquear’ relacionado directamente con la ideología y artes podemitas, pero sigue para centrarse en ella:

La señora Iglesias no está en condiciones dar lecciones de nada, como no sea de ir de señora de tal sin haber acreditado otro mérito consignable […] Podemos blanquea el revanchismo de checa y cuneta. Y oye, no pasa nada. Si no les bastó con la tunda que les dimos, que vengan a por más.