La impactante reacción de Anson cuando supo que estaba al borde de la muerte por coronavirus

Vuelve al periódico que fundó a finales de 1998 y del que se fue en 2006 por discrepancias editoriales.

Luis María Anson retorna a La Razón tres lustros después y lo hace después de haber pasado por el que, seguramente, haya sido su peor momento, el haber cogido en octubre de 2020 el coronavirus.

Este 30 de mayo de 2021, en una larga entrevista en la que es su vuelta oficial a su hogar mediático, cuenta cómo vivió ese momento.

Asegura que él, personalmente, nunca tuvo la sensación de que podía fallecer por mor del Covid-19:

Nunca he tenido la sensación de que me moría ni le he dado demasiada importancia. Sí quiero decir que hay que respetar a las gentes negacionistas, pero no es verdad, es una enfermedad muy seria y con secuelas muy serias. No es una gripe que pasan diez días y se ha terminado. No hay que colisionar con la gente que piense lo contrario y quien cree que todo es una camelancia. Yo que lo he padecido, lo que quiero decir es que no se puede alinear uno en el negacionismo.

Cuenta que cuando es consciente de que el médico creyó que estaba al borde de la tumba y avisadas sus hijas para que fueran preparando la incineración, a él lo que realmente le preocupaba era tener listo el artículo en El Imparcial:

Yo no tuve momentos peores. La noche en que el médico creía que me moría y estaban preparando la incineración con mis pobres hijas, escribí mi artículo 4.000 en El Imparcial… vamos no lo escribí porque no podía mover las manos, pero se lo dicté a mi secretaria y no dejé de publicar ningún día que correspondiese que saliera un artículo mío.

Subraya que nunca ha dejado de faltar a su cita con los lectores, independientemente de cuál fuera la situación de cada momento:

Lo he hecho en toda mi vida estuviese en guerras o en la situación que fuera. Mentiría si dijera que yo tuve preocupación personal. Tuve preocupación en que tuviese repercusión en la memoria y, de pronto, no me acordaba de un verso de San Juan de la Cruz… no sabes lo que me molestaba eso.

Anson confiesa estar satisfecho con su regreso a La Razón, pero no olvida su estancia de hace décadas en el ABC al que ahora pasa factura: