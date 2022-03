Ayuso: «En los últimos meses no hubo un liderazgo adulto en el PP»

Es cristalina.

Isabel Díaz Ayuso no se va por las ramas. Lo que tiene que decir, lo dice sin adornos y sin recrearse en frases grandilocuentes.

Se sabe la gran triunfadora de su enfrentamiento con la dirección nacional saliente del PP y confía plenamente en quien dentro de una semana, Alberto Núñez Feijóo, se convertirá en el nuevo presidente de la formación de Génova 13.

Este 27 de marzo de 2022, en una entrevista a El Mundo, la presidenta de la Comunidad de Madrid deja bien a las claras que durante los últimos tiempos su formación estuvo centrada en cuestiones muy alejadas de lo que debe ser el objetivo del partido, hacer oposición a Pedro Sánchez y proponer alternativas a los españoles.

Ayuso considera esencial que en este momento de incertidumbre en España el PP cierre del todo su crisis:

La organización se va a reforzar en un momento crítico para España. El Gobierno ha entrado en colapso: no tiene soluciones ni se deja aconsejar para parar lo que está sucediendo en la calle, en los transportes, en el campo, en la economía… Así que es un momento en el que la política de adultos es más necesaria que nunca. Y llega en el mejor momento.

Acusa al aún presidente del PP, Pablo Casado, de haber tenido una deriva inmadura, políticamente hablando, en los últimos meses. Desde luego, tiene claro que no ha habido un comportamiento adulto:

En los últimos meses, desde luego que no. Y, sin embargo, veo en el cambio y en el presidente Feijóo un perfil idóneo, porque es alguien que ha gestionado durante largos años y que ha demostrado una amplia solvencia y respaldo electoral. Es un hombre ganador. Por eso creo que el perfil es distinto.

La dirigente de la Puerta del Sol también tiene claro que Pedro Sánchez se ha convertido en un lastre para Madrid:

El Gobierno de España es un absoluto lastre para los madrileños en la educación, en la economía y ahora, incluso en el propio abastecimiento. Tiene que abandonar pronto Moncloa. Me preocupa la deriva de este Gobierno, simplemente el tinte autoritario con el que toman sus decisiones.

No descarta la opción de unas elecciones anticipadas:

Hay un hartazgo absoluto. Y esta situación sólo va a ir a peor porque es un Gobierno que además ha trabajado de crisis en crisis y que sólo las solucionaba a base de cambiar el foco mediático. Pero ya son tantas que no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado ya en un bloqueo. Esta situación le viene absolutamente grande, son incapaces además de escuchar a los transportistas, a los que llaman ultras, a la gente del campo, a la que llaman señoritos, a los comerciantes, a los autónomos, a las clases medias… La sociedad española ha estado durante la pandemia dos años callada, en circunstancias dificilísimas, pero ya no puede más. Si no se toman medidas ya, la construcción se va a paralizar y bares y supermercados tendrán que cerrar. Ésa es la España de Sánchez.

Finalmente, considera que las relaciones con VOX tienen que ser cordiales, entre otras razones porque entre ambos partidos existen intereses comunes:

Yo creo que las circunstancias van a ser las que decidan qué tiene que ser de aquí hacia adelante. Y las urnas también. A mí en Madrid las urnas me han pedido que de izquierda a derecha una a la sociedad en torno a un Gobierno de mi partido y que me sepa entender a los lados. Lo que no tenemos que estar, desde luego, es en una bronca continua. Somos partidos distintos, pero nos unen otras cosas mucho más importantes.