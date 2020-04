El troleo de José Ramón de la Morena a Juanma Castaño y a la COPE: «No veas como manejan estos el cepillo»

El morbo estaba servido y a fe que al final se cumplieron las expectativas de lo que iba a suponer cruzar en la noche-madrugada del 15 al 16 de abril de 2020 a José Ramón de la Morena (Onda Cero) con sus antiguos compañeros de Deportes de la SER ahora en la COPE.

El director del programa nocturno de la radio de Atresmedia, ‘El Transistor’, dio su visto bueno a participar en la iniciativa impulsada por el tenista Rafael Nadal y el baloncestista Pau Gasol de juntar a los principales programas deportivos radiofónicos para dar a conocer su proyecto solidario para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus.

Autodescartada la Cadena SER, todo quedó en un mano a mano entre Juanma Castaño y José Ramón de la Morena.

El de Onda Cero, que fue el único histórico del antiguo equipo de Deportes de la SER que no se unió al desembarco de los que fueran sus compañeros en la cadena episcopal, se dedicó una buena parte del programa a trolear no solo a Castaño, sino a la propia COPE.

Cierto es que siempre desde el cariño y la admiración, pero en cuanto pudo le soltó algún que otro zasca al director de ‘El Partidazo’ con el que en tiempos en que ambos coincidieron en la radio de PRISA tuvieron alguna que otra enganchada, tal y como confesó el propio Castaño:

Espero que no me eches broncas como cuanto tenía 25 años.

Nada más comenzar el programa especial, el de ‘El Transistor’ saludaba de esta manera tan especial a su competidor en la radio del micro azul:

Vosotros tenéis las bendiciones del Altísimo. Sois una sucursal del cielo en la Tierra.

Más adelante, De La Morena volvía a trolear a Castaño por pisar poco la Casa del Señor:

Vas poco a misa, que me lo han chivado. Vas poquito, que me ha dicho Don Agustín que no te ve por allí.