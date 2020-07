Alsina desnuda a Iglesias: «Ahora el poderoso es él y usa su posición para reproducir en La Moncloa campañas contra periodistas»

Carlos Alsina sigue desgranando el ‘caso Dina’.

Desde los micrófonos de Onda Cero, el presentador de ‘Más de Uno‘ ha sido uno de los informadores que mejor ha ido destripando las interioridades del escándalo que acorralan a Pablo Iglesias.

«El vicepresidente segundo intenta ahora volver a convertir este episodio en un debate sobre si los periodistas pueden ser criticados por los políticos y por las jaurías tuiteras perfectamente adiestradas», dijo el locutor, en referencia a la rueda de prensa de este 7 de julio de 2020, donde Pablo Iglesias se sirvió de su papel como vicepresidente para asegurar que había que «naturalizar el insulto» contra la prensa.

Alsina le reprochaba sus malas artes así:

Sobre el estilazo del vicepresidente, hay poco que decir. La argucia, burda, de fingir que no comparte lo que se ha dicho de un periodista sólo para ponerle voz a las descalificaciones en la sala de prensa de la Moncloa. Esto de ‘a Vicente Vallés le han llamado de todo, déjenme que repase algunas de las cosas que le han llamado, y con las que por supuesto no me identifico’. De primero de impudicia.