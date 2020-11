Alsina: «¿El Gobierno quiere atar en corto aquello que Echenique señala como fake news?»

Tiene la mosca detrás de la oreja y no le faltan argumentos.

Carlos Alsina editorializa este 6 de noviembre de 2020 desde su atalaya en ‘Más de uno’ (Onda Cero) sobre la intención del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez de llevar adelante una especie de ‘Ministerio de la Verdad’ para tener controlados a los medios que no son afines al régimen.

El periodista de la radio de Atresmedia arranca exponiendo la versión del Ejecutivo que no es otra que intentar rebajar el ruido mediático que ha generado su decisión:

Sostiene el gobierno que esta comisión que ha creado para combatir la desinformación no es para erigirse él en juez de la veracidad de lo que se publica sino para detectar y neutralizar campañas extranjeras que pretendan socavar nuestra seguridad como nación. O sea, que es para repeler asaltos cibernéticos rusos, pongamos por caso, y no para Pablo Iglesias decida si un titular crítico con el gobierno es carne de cañón.

Subraya Alsina que las explicaciones de Moncloa le parecen magníficas, pero que entonces toca saber qué pretende hacer el Gobierno y cuáles son los límites que él mismo, como poder Ejecutivo, se va a autoimponer:

Estupendo. Que establezca entonces cuanto antes el gobierno los límites que se va a poner a sí mismo para no acabar siendo juez y parte. Y que haga su trabajo el Parlamento —autoinhibido en la gestión del estado de alarma— para controlar las acciones del gobierno.

Para que lo entiendan en la Moncloa: no nos importan sus intenciones, nos importan los instrumentos. Lo relevante no es lo que digan que van a dejar que los medios hagan con libertad su trabajo, gracias, lo relevante es que esté garantizado que así sea. Es decir, que la comisión gubernativa que han creado no pueda meter la mano donde no le corresponde meterla.