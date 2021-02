Alsina tiene tan tocada a Arrimadas que descarta hacer sangre con ella: «Es terrible»

Carlos Alsina podría haber hecho sangre con Inés Arrimadas, en otra de las noches más negras de su partido, Ciudadanos. El partido naranja pasaba de haber ganado las elecciones en Cataluña, donde alcanzó la primera plaza en 2017, a despeñarse con fuerza y perder 30 de los 36 escaños que entonces logró.

Aunque el locutor de Onda Cero ha tenido que incidir en los factores que han llevado a los naranjas a tan horrible resultado, las ‘explicaciones’ de Arrimadas eran como para que de haber querido, haber hecho un destrozo con ella, algo que no ha sucedido.

La líder del partido liberal, que precisamente era la cabeza de lista en Cataluña cuando C´s se alzó con la victoria hace cuatro años, ha intentado escudarse en la baja participación y en la propuesta de no haber celebrado las elecciones por la pandemia del Covid como causas que expliquen su batacazo.

La madre de todas las derrotas

Alsina: «La caída de su partido, de los 36 escaños a los 6, ¿todo lo achaca usted a la desmovilización del votante constitucionalista? ¿no hay otros factores?». Arrimadas: Por supuesto, nosotros en el 10-N ya sacamos un porcentaje de voto parecido a este. Hace un año Ciudadanos no tenía una proyección de voto de 36 escaños. Hemos de ser muy sinceros, en 2017 se dieron unas circunstancias muy especiales y ganamos las elecciones después de varias circunstancias que se dieron a nuestro favor. Pero hace un año ya no estábamos en ese escenario y lo vimos en el 10-N. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Nos debemos preguntar si lo hecho era lo correcto pero era muy difícil movilizar a nuestro electorado al tiempo que habíamos dicho que estas elecciones no se debían celebrar, primero por salud y luego porque sabíamos que la baja participación desmoviliza al constitucionalismo» Yo ofrecí una lista constitucionalista, con PSC y PP. El PSC, si de verdad hubiera querido ganar al independentismo, hubiera apostado por una lista constitucionalista. Ahora uno tiene que plantearse si ha hecho lo correcto, no si lo que ha hecho da votos. La bajada de participación es tan bestia que el PSC ha sacado unos miles de votos más que en 2017 y ha pasado a ser la primera fuerza. El 50% de los catalanes llamados a votar se ha quedado en su casa Alsina: «¿Pero no me dice ningún otro factor?» Arrimadas: Yo creo que si ofreces una lista constitucionalista eso resta votos si al final concurres por separado. Desde 2017 no se tiene un resultado normal en Cataluña al igual que la participación no es normal.

Finalmente, el presentador de ‘Más de uno’ le hizo la pregunta del millón: «¿Inés Arrimadas va a presentar su dimisión?». Ella lo descartó: «voy a seguir adelante con este proyecto y con el apoyo del partido. Si usted me lo permite, respecto a presentar la investidura o no, que Illa repite el bulo de que no me presenté a la investidura (cuando C´s ganó en 2017), si él cuando se presente ya sabe que el presidente del Parlament tiene ya a su candidato independentista con mayoría pues no lo va a poder hacer, que fue lo que me pasó a mí. Ahora que Illa ha hecho el anuncio de que se presenta, quizás sirva para desmontar aquel bulo».