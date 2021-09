El contorsionismo dialéctico de Carlos Herrera para defender el sectarismo del Papa Francisco

Es el precio a pagar por la entrevista.

Carlos Herrera, que inició la temporada 2021/2022 en ‘Herrera en COPE‘ con un largo cara a cara radiofónico con el Papa Francisco, tiene que pasar ahora por el peaje de defender al precio que sea al Santo Padre.

El pontífice se coronó el 28 de septiembre de 2021 con un ataque contra España al decir que tenía poco menos que arrodillarse y pedir perdón por la conquista de México.

Como bien señalaba Alfonso Rojo en el programa ‘La Segunda Dosis‘, en Periodista Digital, supone todo un drama tener a un Papa tan sectario como antiespañol:

En la Historia de la Iglesia ha habido todo tipo de Papas, pero creo que ninguno tan proclive a hacer el indio como el argentino Jorge Mario Bergoglio, alias Papa Francisco. Ahora ha creído conveniente pedir perdón a los mexicanos, pero no por alguna pifia vaticana o por la pederastia entre el clero, sino por los pecados perpetrados por los españoles en la conquista y evangelización de América.

Aunque no es la primera vez que el Papa Francisco abochorna a millones de católicos y tenemos todavía muy reciente su entrevista con Carlos Herrera, pero esto pasa de castaño oscuro. No puede alegar ignorancia Bergoglio, que es un jesuita doctorado en Humanidades y Teología, así que sólo se me ocurre que está súbita militancia en el movimiento indigenista y la asunción de las tesis de la Leyenda Negra solo pueden deberse a problemas de la edad.