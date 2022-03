Alsina trolea a la ‘chupipandi’ podemita del Gobierno Sánchez

Se habían quedado más solas que la una. Ione Belarra e Irene Montero, ministras de bastante poco en el gobierno de Pedro Sánchez.

Antes mandaban en Podemos, pero ahora ya ni eso, porque se está encargando Yolanda Díaz de hacerles la cama lo necesario para que no pinten nada y lo que pintan, como viene a ocurrir, resulte cómico.

La propia Irene Montero se desmarcó este fin de semana, para su disgusto, lanzando a los cuatro vientos su fórmula ideal para acabar con Putin. ¡Hacer diplomacia de precisión! ¡Cómo no se le habría ocurrido antes esto! Por suerte, la zurra que le metieron en redes hace justicia.

Este lunes 7 de marzo de 2022, además, el locutor de Onda Cero, Carlos Alsina, se marcó en su editorial un fastuoso troleo contra precisamente esta chupipandi podemita del Ejecutivo:

Ione Belara sigue siendo ministra del gobierno que envía armas a los ucranianos. Irene Montero sigue siendo ministra del gobierno que envía armas a los ucranianos. Extraño caso de tormento interior autoinfligido. Qué enorme debate interior han de estar teniendo estas dos ministras, partícipes, como ministras que son, de la prolongación innecesaria del sufrimiento de los ucranianos que provoca su gobierno al enviarles ametralladoras en lugar de apostarlo todo a la paz y la diplomacia para revertir la invasión rusa de su país.

No lo dice Alsina pero es así: no deberían amenazar con dimitir, como hizo Belarra, deberían dimitir directamente. A España le vendría mucho mejor no tener en el Gobierno a estas dos personas y, por extensión, lo propio debería hacer el ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuyo partido (Izquierda Unida) anda clamando a estas alturas por un ‘no a la OTAN’. Ver para creer.

¿De quién es la culpa?

Obviamente tiene que haber un culpable en la forma de proceder de Montero y Belarra, Belarra y Montero, siempre amiguis. Y ese pareciera ser Pablo Iglesias, que unos días antes que empezara el circo de las ministras, ya había marcado el camino -salvo para Yolanda Díaz-: