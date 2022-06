La desesperada idiotez de Juan Espadas (PSOE) en la SER con la que cava su tumba política

El caso de Juan Espadas está siendo profundamente doloroso para el Partido Socialista.

El andaluz se enfrenta este domingo 19 de junio de 2022 a unas urnas andaluzas que dictarán sentencia, dejando a los socialistas muy lejos de gobernar, algo que quedará reservado para el Partido Popular presuntamente en coalición con VOX. Espadas, para mayor dolor, sufrirá una ‘fuga de votos’ a los populares nunca antes vista.

Y es que tiene varios problemas Espadas, el primero de ellos se lo dejó caer como un ‘palo’ Ferreras en el inicio de campaña.

El segundo, en su última intervención televisiva, haciendo lo propio Ana Terradillos desde Telecinco.

Y tampoco es que los dos debates televisados entre candidatos le hayan ido mucho mejor al socialista…

En definitiva, que es un tipo sin carisma, que la sombra de Susana Díaz es alargada, y la herencia de la corrupción por el caso de los ERE de la Junta.

Quizás por eso desde el equipo de Espadas han insistido en que apareciera en casa amiga, este 16 de junio de 2022 a primera hora en la Cadena SER, con Àngels Barceló en Hoy por Hoy.

Pero lo peor que hizo el candidato andaluz es pensarse un igual a Rodríguez Zapatero, y deslizar lo mismo que el expresidente en la propia campaña andaluza: reivindicar las figuras de Chaves y Griñán…

«Yo me siento orgulloso de los presidentes Chaves y Griñán, porque son personas honestas que no se han llevado un duro en ningún caso. Y creo que ya está bien de seguir utilizando por parte de la derecha esto para seguir dando una imagen del PSOE que no se corresponde con 37 años de logros en esta tierra».