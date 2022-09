Carmen Calvo desvaría frente a Pablo Iglesias en la SER: “Los españoles somos profundamente anarquistas”

Carmen Calvo desvarió en directo en el programa ‘El Ágora de Hora 25’ de la Cadena SER.

La exvicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez aprovechó el debate sobre la Monarquía y la república para coquetear con la extrema izquierda, por lo que afirmó a Pablo Iglesias que: “los españoles somos fundamentalmente anarquistas”. Una sentencia que dejó de piedra al propio exlíder de Podemos y exasesor de las dictaduras de América Latina.

El dislate de la socialista se volvió viral en redes sociales. Sin embargo, parece ser más un intento del PSOE por rascar votos entre la izquierda más radical.

Todo comenzó cuando Carmen Calvo, Pablo Iglesias y José Manuel García-Margallo debatían sobre el futuro de la monarquía en Reino Unido tras la muerte de la Reina Isabel II. El tema, como era de esperar, saltó hasta la situación en España.

El exlíder de Podemos aprovechó para solicitar un referéndum contra la corona, mientras que Calvo soltó su polémica frase:

“Yo creo que España no es republicana ni monárquica porque ha tenido muy malas experiencias con las dos formas, yo creo que los españoles somos fundamentalmente anarquistas, todos, anarquistas de izquierdas, anarquistas de derechas o anarquistas medio pensionistas”.

Sí, para la exministra socialista el referéndum monarquía o república no tiene sentido porque los españoles no nos dividimos entre esas dos formas de Estado, si no que habría que añadir una tercera: el anarquismo. La exvicepresidenta del Gobierno defiende que nunca «ha habido fuerza suficiente ni para la monarquía ni para la república».

«Yo creo que la inmensa mayoría de este país piensa más en razones eficientes, funcionales, que quien asuma la jefatura del Estado funcione y esa alta magistratura la desarrolle con las funciones que tiene, la simbólica y de representación. No quiero pensar que en nuestro país, con la complejidad que tenemos, hubiera un presidente de república además de una presidencia de Gobierno también con poderes», asegura.

El ‘anárquico’ planteamiento de Calvo alucinó hasta a Pablo Iglesias. Que zanja esta parte del debate entre risas asegurando: «Se empieza así y vamos a terminar ‘El Ágora’ escuchando el ‘God Save the Queen’ de los Sex Pistols». La polémica canción de 1977 que fue considerada un ataque directo a la monarquía británica.

Las redes sociales volvieron virales las palabras de la socialista para criticar su falta de criterio o, incluso, para atribuir su afirmación a que contaba con “algunas copas de más”.

carmen calvo cada día luce más personaje de Paquita salas https://t.co/VIIYCmfPwp — álvaro 🎭 (@alvarohdzgarcia) September 13, 2022

🗣 Que dice Carmen Calvo que los españoles somos fundamentalmente anarquistas. Aquí la prueba de que no se debe mezclar nunca medicación con alcohol… pic.twitter.com/FiuYYee60g — Sr. Barbas®🖤🇪🇸 (@BarbaLight) September 13, 2022

Tremendo espectáculo tiene que ser esta señora con 5 copas en lo alto. Quiero hacer lote con Carmen Calvo https://t.co/Dg9tZKTA6W — JAMÓN IBÉRICO (@aroquesihombre) September 12, 2022

A Carmen Calvo le cambias la mesa del estudio por una barra de bar y te queda tu cuñado. "Los españoles somos fundamentalmente anarquistas"pic.twitter.com/TRuqFR6uzY — Yeray Mellado (@YerayMellado) September 13, 2022

El capote de Margallo

Margallo supo a la perfección dónde poner el capote y el expodemita entró como un Miura.

El intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina el pasado día 2 de septiembre es, para muchos, varios días después, un montaje en toda regla. Y lo es porque hay razones para creerlo además de cierta inverosimilitud en los hechos.

En cualquier caso el que fuera exministro del PP no aseguró estar de acuerdo con esa teoría sino que simplemente metió el dedito en la herida. Y ya saben cómo es el exvicepresidente Iglesias cuando se enciende: histérico.

Me gusta debatir con Margallo pero poner en cuestión que han intentado asesinar a @CFKArgentina es inaceptable. Cuando la derecha juega a ignorar el terrorismo de ultraderecha y favorece que se propaguen bulos entra en una deriva muy peligrosa 👇🏻 pic.twitter.com/dWNRw3fNxB — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 12, 2022