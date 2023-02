Losantos ridiculiza a las zotes del equipo de Irene Montero con un dato colosal

Semana decisiva para saber hacia dónde se encamina la ley del solo sí es sí.

El fin de semana del 4-5 de octubre de 2023 fue la ocasión de las responsables del Ministerio de Igualdad y de las de Unidas Podemos para hacer gala de sectarismo y victimismo a partes iguales a cuenta del llamado consentimiento.

Federico Jiménez Losantos, en su editorial de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) este 6 de febrero de 2023 fue directo a la yugular de la banda de la tarta de Irene Montero:

El comunicador turolense explicó por qué la ley le parece la puerta abierta para que los violadores salgan en manada a la calle:

¿Por qué es una ley suelta violadores? Porque es absolutamente inevitable. El problema es que esto no es una cuestión de discurso de que si mi teoría es más bonita. El problema es la relación con la realidad. Es que esta gente niega la realidad. Vais a soltar a todos los violadores de España o los vais a soltar antes de lo que tendrían que estar. Y sale la Faraldo , que es una de las redactoras de este engendro siniestro, diciendo que ‘ya contábamos con el hecho de que esto podía pasar’. O sea, que sabíais que esto iba a ser la suelta de violadores.

Alucina con el argumento dado por las ‘ideólogas’ de Igualdad para no apostar por el aumento de penas a los agresores sexuales:

Dicen que castigar a los agresores sexuales no mejora la situación de las víctimas, ¡Ah! ¿no las mejora? Hay unos 4.000 delincuentes sexuales y 400 ya están beneficiados, unos libres, otros con rebajas de condena, porque la ley basura esta de Sánchez y Montero, grandes rebajas, ya ha puesto a varios en la calle. ¿Qué habrá, unos 500, unos 1.000 violadores sueltos? ¿Y no mejora la seguridad de las mujeres que esos violadores se pasen uno, dos, tres o cinco años entre rejas? ¿No mejora su situación que la mayor parte de los violadores esté en la cárcel? Yo creo que sí, y ellas también si vivieran en su casa, si vivieran enfrente. Pero son niñas pijas que no saben ni lo que es la realidad.