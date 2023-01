Alfonso Guerra advierte a la “incompetente” Irene Montero por su Ley del ‘solo sí es sí’: “Tendrá que pagar…”

Nuevas puñaladas de la izquierda a Irene Montero por su polémica Ley del ‘solo sí es sí’.

Tras las duras críticas de Manuela Carmena desde ‘El País’, la ministra de Igualdad fue vapuleada por el histórico socialista Alfonso Guerra, justamente después de conocer que se superaban los 200 condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por la polémica norma ‘feminista’.

Tras recoger en Cádiz el II Premio José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo (que reconoce los valores emanados de la Constitución de 1978 y es otorgado por el Colegio de Abogados de la ciudad), el exvicepresidente del Gobierno cargó contra Montero y su ministerio por haber elaborado la ley con errores.

“Cuando una ley tiene las consecuencias que está teniendo, la primera conclusión inmediata es que ha habido una incompetencia legislativa, que la técnica legislativa ha sido penosa”, indicó ante los medios de comunicación.

Guerra insiste en la “incompetencia” de Irene Montero y su equipo: “Cuando se entrega la redacción de una ley de esa envergadura a personas que no tienen competencia para hacerlo, lo normal es que suceda lo que está sucediendo”. Un ‘zasca’ que vuelve a poner en el epicentro la poca formación de la ministra de Igualdad.

Lejos de culpar a los jueces de “machistas” o mofarse de los beneficios que ofrece la ley a los violadores, el socialista solicitó trabajar de inmediato en su modificación.

“Es preciso rectificarla, inmediatamente, además de que alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total que puede acarrear muchos males, porque no solo es que se rebajen penas, en contra de lo que se pensaba que iba a ocurrir con la ley, es que si tuviéramos la terrible desgracia de que uno de estos liberados volviera a delinquir en el mismo terreno, sería espantoso”.

Finalmente, el exvicepresidente socialista no comprende cómo Irene Montero y su equipo aún permanezcan en el cargo tras la polémica generada por su chapucera ley: “El hecho de que no haya habido todavía en el equipo redactor que ha hecho la Ley un gesto de dimisión colectiva, me parece un poco extraño”.

No obstante, está convencido de que habrá un coste político en el ministerio de Igualdad: “Alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total que puede acarrear muchos males”.

Días después de Carmena

Las duras críticas de Guerra llegan 24 horas después de la falsa ‘disculpa’ de Manuela Carmena a la ministra de Igualdad por haberla sacudido a base de insultos a la ministra de Igualdad desde una entrevista en ‘El País’.

La exalcaldesa de Madrid volvió a cargar contra la Ley del ‘solo sí es sí’ durante su entrevista en el podcast Saldremos Mejores.

Lejos de retratarse por asegurar que Montero y su equipo no corrigen la polémica norma por “soberbia infantil” y de abordar el tema “con tan poca inteligencia”, Carmena insiste en que el error está en Igualdad y no en los jueces. Es decir, que derrumba los argumentos de Unidas Podemos: “No tenían mala intención, pero no está bien redactada la ley”.

“Si aplicas correctamente la ley, se tienen que rebajar las penas a las personas condenadas con anterioridad, es un principio general del derecho”, precisó. En este sentido, niega que los “jueces sean machistas”, como buscaban hacer creer desde la extrema izquierda.

“Lo que ocurre es que los jueces son apegados a la normativa y a la aplicación de las leyes, pero no se puede decir que los jueces en general sean machistas, no es verdad”, sentenció.

Ante los duros ataques que está recibiendo desde Unidas Podemos, la exalcaldesa buscó echarles un cable al asegurar que: “Si miráis el BOE, es muy normal ver que hay rectificaciones de muchas leyes, es común porque aplicar las normas del Derecho es muy complicado”.