Losantos desmonta el falso patriotismo de Pedro Sánchez por la salida de Ferrovial con una simple pregunta

Los escándalos se suceden uno tras otro y nadie asume responsabilidades ni dimiten.

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra con otra semana que cierra plagada de escándalos de corrupción y reveses económicos y políticos. Uno de los últimos ha sido el anuncio de la marcha de Ferrovial de España a los Países Bajos.

Alguien que no pierde oportunidad de señalar los errores del Gobierno de PSOE-Podemos es Federico Jiménez Losantos. El locutor en su programa en EsRadio ha desmontado el discurso de falso patriotismo enarbolado por Sánchez para criticar a la transnacional y a su presidente, Rafael Del Pino por esta decisión. Y retrata el caradurismo del socialista

«Aquél que podemos señalar sin ninguna duda, como el peor enemigo que ha tenido España en siglos, que se llama Pedro Sánchez, acuse a alguien, a un particular, por llevar la sede social de su empresa que no es solo suya, que es de los accionistas, que no está comprometido con el país».