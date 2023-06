¡Alucinante! ¡Vean y escuchen esta surrealista pregunta de Aimar Bretos (SER) a Pedro Sánchez!

Es de traca.

Cuando España está a poco más de 25 días de jugarse su futuro en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la preocupación de algunos periodistas no viene a coincidir, precisamente, con la del conjunto de los españoles.

Solo hay que ver y escuchar la preguntita con la que se descolgó el responsable de ‘Hora 25’ (Cadena SER) en la entrevista que le hizo a Pedro Sánchez en la noche del 26 de junio de 2023.

Como diría un clásico, para miccionar y no echar gota.

Y es que Aimar Bretos estaba hasta pelín nervioso a la hora de lanzar la cuestión en concreto, como si se estuviera jugando el Premio Pulitzer o pensara que su silla en la cadena del Grupo PRISA estaba en juego.

Sea como fuere, el caso es que el presentador del programa de análisis de la actualidad de la emisora de Gran Vía 32 le cuestionó al presidente del Gobierno socialcomunista por el apelativo que ha hecho fortuna en las redes sociales, el de ‘Perro Sánchez’:

Pedro Sánchez, haciéndose la perfecta víctima, respondió:

Hombre, no es agradable, eso se lo puedo garantizar, pero he tratado, a lo largo de todos estos años como presidente del Gobierno, de no perder la calma, de no perder la compostura, de siempre recordar que soy el presidente del Gobierno. Por tanto, yo gobierno para todos, represento una institución que es muy importante en nuestro sistema democrático y sobre todo en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo.