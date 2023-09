Alsina pone de vuelta y media al PSOE por su “cortejo pretty woman” a Puigdemont: «Está el de Waterloo tan crecido»

Carlos Alsina pone de vuelta y media a un PSOE arrodillado ante Carles Puigdemont.

Durante su monólogo del 11 de septiembre, el presentador de ‘Más de Uno’ denunció que “está el de Waterloo tan crecido, gracias a la llave que ha puesto en sus manos el PSOE, que es fácil confundirse y pensar que el presidente de la Generalitat es él”.

Tras recalcar que Pere Aragonés está “empequeñecido” y “diluido como interino o accidente en el camino que lleva a Puigdemont de regreso a la Casa de los Canónigos”, puso énfasis en la falta de palabra de los socialistas.

“Todo lo que nos decían que era imposible resulta que no lo es. Tiene razón. No en que sea él quien va a conseguir que Sánchez trague con lo que hasta anteayer le parecía inadmisible (es Junts, no Esquerra, quien disfruta hoy del cortejo pretty woman del PSOE y Sumar: háganme más la pelota, dice Puigdemont, y se la hacen)”.

Y añadió: “Pero tiene razón Aragonés en que abrió camino Esquerra con los indultos y el vaciamiento del Código Penal, y demostró que los principios del actual presidente en funciones son perfectamente moldeables”.

Alsina recordó que “los dirigentes del PSOE han dejado pasar la oportunidad, en sus mini mítines del fin de semana, de explicar si siguen pensando que es obligado que Puigdemont responda ante el juez por lo que hizo o ya no lo creen. En julio decían que sí. En la campaña electoral decían todos que sí”.

El periodista aprovechó para hacer un ejercicio de imaginación para demostrar la hipocresía del PSOE.

“¿Jugamos a imaginar qué habría pasado si cualquier ministro, Bolaños por ejemplo, hubiera dicho en campaña: a Puigdemont no hay que juzgarlo, dejémosle impune por el bien de todos? La que se habría montado. No, en campaña el salmo era ‘amnistía, de entrada no’. Y Puigdemont al juzgado, sólo faltaba. Ahora, sin embargo, el barco vira de nuevo. Dices: ¡nos engañaban en campaña! No, es que cambian de opinión. Por interés, claro, porque sin Puigdemont no hay presidente Sánchez”.