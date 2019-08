Paulina Rubio: «La madre que me parió»

Esta edición está dejando grandes momentos (‘La Voz’ : Paulina Rubio cree que Plácido Domingo es mexicano).

La Voz se ha convertido en el gran éxito de la temporada para Antena 3 (Paulina Rubio revoluciona La Voz, descompone a Vasile y se carga a los frikis de Telecinco).

El concurso musical presentado por Eva González y en el que trabajan como coach Paulina Rubio, Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López ha llegado a Atresmedia con un seguimiento con ronda los 3 millones de espectadores, según huffingtonpost.

El éxito del programa se traslada rápidamente a redes sociales y cualquier cosa que ocurra sirve a los espectadores para sacarle punta. Esto ha ocurrido con un comentario de Paulina Rubio a una aspirante después de que llegase a su equipo.

Giosy cantó Satisfaction de Aretha Franklin. Paulina Rubio, tras darle la bienvenida al equipo le soltó una frase que ha sido muy comentada en redes.

«Me siento muy halagada de tenerte en mi equipo. No sabía que tenías los pies descalzos, pero en cuanto me he dado la vuelta he dicho: ‘esto para mí, porque yo soy como tú. Me gusta pisar bien la tierra», le dijo en un primer momento.