Hermann Tertsch rompe en mil pedazos el postureo de Lorenzo Milá con el coronavirus

Lorenzo Milá se ha llevado un buen revolcón después de haber tratado de minimizar las consencuencias del coronavirus.

El corresponsal de RTVE en Italia realizó el 25 de febrero de 2020 una conexión para ‘Los Desayunos‘ en la que salía sin mascarilla, a pesar de que ya había estallado el virus en el país transalpino. El periodista se pegaba este discursito:

Aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos vacuna. Pero es un tipo de gripe que como la gripe afecta sobre todo a personas con defensas bajas o en situaciones de salud precarias como las personas mayores.