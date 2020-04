Inda y Claver apabullan a un Escolar empecinado en defender las mordazas de Pedro Sánchez

No es de extrañar que periodistas como Ignacio Escolar, director del progresita eldiario.es, se niegue en redondo a suscribir manifiestos en contra de las mordazas a las que se ha acostumbrado La Moncloa desde que comenzó la crisis del coronavirus.

El hijo de Arsenio Escolar comparte el ideario impuesto por el Gobierno sociocomunista y prefiere meterle el palo a la Comunidad de Madrid, concretamente a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusa de no haber comparecido en rueda de prensa durante la pandemia.

Como bien se encargaron de recordarle a Escolar durante la tertulia política de ‘laSexta Noche‘ del 4 de abril de 2020, en primer lugar la dirigente madrileña se encuentra aún en cuarentena y no se la salta como hacen en Moncloa el presidente y el vicepresidente segundo y, a renglón seguido, quien tiene la máxima potestad en la coordinación de la crisis y de dar todas las explicaciones pertinentes es el Gobierno de España, no un Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, el director de eldiario.es siguió empecinado en el raca-raca contra Isabel Díaz Ayuso, lo que provocó que tuvieran que saltar María Claver y Eduardo Inda a recordarle a Ignacio Escolar lo que era de cajón.

Claver aseguraba que:

Yo me estoy quedando perpleja con Ignacio Escolar porque comparar la Comunidad de Madrid con esta estrategia que está siguiendo Moncloa de blindar al presidente del Gobierno para que no responda ante los medios de comunicación por la nefasta gestión que está haciendo de esta crisis. Sobre todo porque tú, Ignacio, no desconocerás que estamos en un estado de alarma, te lo habrá contado alguien, ¿no? Y en ese sentido me parece que se le otorgan al presidente del Gobierno de España unos poderes extraordinarios, además con un Parlamento en mínimos, al que evidentemente la prensa debe fiscalizar.