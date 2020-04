El inconcebible gesto de un concursante de ‘Supervivientes’ da la vuelta al mundo y sobrecoge en redes: “No tengo palabras”

Fue el primer concursante confirmado de la edición de ‘Supervivientes 2020’. Su pasado en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ (Mediaset), los éxitos que cosechó en redes sociales y en ‘Barranquismo’ (Mtmad) hicieron de Albert Barranco el candidato perfecto para viajar a Honduras junto a Lara Álvarez y el resto de compañeros.

Bajo la promesa de «lo voy a dar todo, aunque me quede como una raspa», el catalán hizo las maletas y dejó en tierra a su pareja, la influencer Carla Blanco. Pese a que su «único miedo» era «el hambre y el llevarme bien con la gente porque, según quien vaya, puede estar complicado», ahora solo piensa en su familia.

Ahora, dos meses y un cólico nefrítico después, el extronista ha regresado junto al resto de participantes para continuar con la experiencia:

«He pasado tres días malos, pero ya me encuentro en perfectas condiciones gracias al equipo médico del programa», reveló.

Como él mismo confesaba en la última conexión con Jordi González, «estar incomunicado ya es ser un superviviente», y razón no le falta. Sin embargo, eso no ha servido como pretexto para que tenga un romántico detalle con su novia que ha dejado con la boca abierta no solo a ella, sino a los miles de followers que siguen los pasos de la pareja. Barranco ha enviado un inmenso ramo de rosas rojas a la joven que conquistó su corazón hace diez meses, demostrando, una vez más, que los 8.000 kilómetros de distancia que les separan son una nimiedad si las ganas son las protagonistas.

«No tengo palabras ahora mismo… Cómo llena estar con una persona que piensa en todo incluso cuando no está», escribía ella en Instagram, al tiempo que mencionaba a Albert y a su madre.

A continuación, mostraba el bonito gesto que el televisivo ha tenido con ella coincidiendo con la fecha en que se conocieron hace exactamente un año.