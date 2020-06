La aclaración de Sonsoles Ónega sobre Miguel Frigenti que ha dejado planchada a Alba Carrillo

La sección del ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’ del primer lunes del mes de junio comenzaba de la mano de Miguel Ángel Nicolás y Alba Carrillo analizando, junto a Sonsoles Ónega, la emotiva (y «reproducida mundialmente») carta de despedida que Ana Obregón ha escrito a su hijo Alessandro Lequio, unas palabras que demuestran que «pese que su vida se ha parado, ella continuará siendo madre a tiempo completo, pero de forma diferente».

Tras enviar «un fuerte abrazo» para toda la familia y subrayar que es un asunto que le apena profundamente, la presentadora decidía «cambiar de tema», y enfocarse en «la cantidad de amenazas» que José Antonio Avilés ha recibido en los últimos días; un asunto que ya ha sido puesto en manos de sus abogados y que llama especialmente la atención por «ser muy delicado». Además, pese a sus embustes, Miguel Ángel apuntaba que se trata de algo «que tampoco se merece» y enlazaba directamente con la presentación estelar de su compañera la pasada noche del 31 de mayo de 2020 en ‘A propósito de Supervivientes’.

Por su parte, la protagonista, que era preguntada por cómo se encontró al mando de la nave que hace solo una semana pertenecía a Jordi González, destacaba que «fue maravilloso y excitante, además conseguimos una muy buena audiencia». Y merecida, porque Sonsoles se convirtió en trending topic en Twitter por su elogiable empatía y manejo de las diferentes situaciones de la gala. En especial, de entre todas ellas, destacó una que le tocaba muy cerca, pues dos de los tradicionales colaboradores de ‘Ya es mediodía’, Alba Carrillo y Miguel Frigenti, volvieron a incendiar la llama de la enemistad cuando este la llamó «barbie mapache» por «sus llantinas» en ‘GH VIP 7’.

«Acuérdate que de donde te has ido es donde estoy yo» , le contestaba la ex de Feliciano López dejándole absolutamente chasco.

A post shared by Supervivientes (@supervivientestv) on May 31, 2020 at 4:18pm PDT

View this post on Instagram

Si bien el periodista dejó de formar parte del elenco del magacín que precede al ‘Programa de Ana Rosa’ en la parrilla de Telecinco hace tiempo porque su responsable «no ha tenido la decencia ni de llamarme ni de cogerme el teléfono», la conductora ha querido aclarar que no es una decisión que esté en su mano tomar, sino en la de «los directores» y que, por tanto, en el formato no se prioriza a Carrillo porque se la tenga en mayor o menor estima que a él.

“He sentido que había personas que me trataban mal, que son Miguel Ángel Nicolás e Isabel Rábago; daba mi opinión sobre Alba Carrillo y me decían que cómo criticaba a una compañera… Decía en la reunión algo sobre ella y me decían que no le dijera. Me sentía cohibido”, relató visiblemente afectado la última semana de mayo de 2020 en ‘Sálvame’.