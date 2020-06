Cake Minuesa le baja los humos a Risto Mejide en solo tres minutos: «Miente que algo queda»

Risto Mejide y su equipo fue por la lana, pero salieron brutalmente trasquilados.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ apuntó contra Cake Minuesa y le acusó de hacer una serie de vídeos para la Comunidad de Madrid con sobrecoste. «Le haremos una auditoría para saber cuál es su coste real», amenazó el presentador.

A pesar de tratarse de un ‘bulo’, en ‘Todo es Mentira’ incluso se ofrecieron a grabar 25 vídeos para la Comunidad de Madrid sin coste.

Todo un paripé que el propio periodista desmontó con una dura respuesta en ‘Cake Night Show’.

Minuesa comenzó explicando que cada uno de los 25 vídeos grabados para la Comunidad de Madrid tienen un coste de 1.000 euros por vídeo. Es decir, muy lejos de los 30.000 euros que le atribuían por la realización de una sola pieza audiovisual de un minuto.

«Miente que algo queda», reprochó Minuesa a Risto Mejide y sus compañeros de pláto.

«Cuando digan que cobro 30.000 euros por cada vídeo, es mentira y tendrán que rectificar. Tanto el de Facua, al que ya hemos enviado un burofax como todo aquel que mienta», insistió el periodista.

Polémica por los menores

Sin embargo, Cake aumentó la presión por los ataques ante la presunta presencia de una menor en las grabaciones realizadas.

El periodista afirmó que “lo que realmente me da miedo, como padre, es que nos digan que en un vídeo sale una menor. Y lo quitas rápidamente, porque ha salido una menor y nos llama su madre. Quitamos el vídeo y ahí es donde entra mi miedo por Risto».

Con el argumento entre las manos, fue al ‘cuello’ del presentador: «tengo el mismo miedo que el padre de Laura Escanes, cuando dijo que su hija conoció a Risto con 18 años. Pues espero que cuando la conoció con cuarentaylargos no fuera menor de edad».

El periodista no dejó pasar la oportunidad de recordar que Antonio Castelo fue «acusado de acosar sexualmente a menores”.

También aprovechó para decir: “Y claro, me entró el miedo. Llamé a Miguel Lago pidiendo que no emitieran ese vídeo, porque claro, me da miedo que emitan ese vídeo».

Cake Minuesa solo necesitó poco más de tres minutos para derrumbar todas las mentiras de Risto Mejide y hasta le sobraron unos segundos para recordar el pasado más oscuro de algunos de sus compañeros que, entre risas y bromas carentes de gracia, se encargan de blanquear a la izquierda más siniestra.