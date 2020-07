Inda desmonta a Palomera con un argumento genuino: «¡Pues todos con taparrabos, muy bien!»

La expansión de los rebrotes de coronavirus en España durante este complicado julio de 2020 que a nadie nos hubiera gustado vivir está dejando una situación de lo más compleja.

Los contagios son crecientes y en cuestión de horas parecen incluso descontrolados en algunos puntos del país como Cataluña y Lérida, pero se auguran complicadas las intervenciones más duras del Estado en estos y otros territorios en pro de salvar otra cosa: la economía.

Y es que si el batacazo de los españoles durante este fatídico 2020 ya va a ser colosal, mejor ni imaginar cómo puede ser uno mayor aún si la cosa vuelve a complicarse hasta tal punto de que nos tengan que meter a todos en las casas de nuevo.

Es la difícil coyuntura que debatieron a voces, como cada lunes, los periodistas Eduardo Inda y Esther Palomera en ‘El programa del verano’, en los que si bien parecían menos enfrentados y más de acuerdo que nunca, los chascarrillos de Inda contra la tertuliana progre siempre sirven para un reporte gracioso:

Inda: Si no levantamos las restricciones es que nos cargamos la economía.

Palomera: Vale, pues entonces luego no pidamos luego responsabilidad a la gente, Inda.

Inda: Queremos caer un 12% que es una salvajada, más que ningún otro ejercicio precedente que conozcamos. Desde que hay registros nunca ha caído el PIB un 12% en España… Entonces si queremos caer un 24 o un 48 pues cerremos todo, carguémonos la economía y todos con taparrabos, ¡muy bien! ¡Volvamos a la Prehistoria!

Palomera: Pero luego no pidamos responsabilidad a la gente. Si el Gobierno decide en base a criterios no médicos ni científicos la reapertura de actividades, ¡luego no digamos que son responsables!