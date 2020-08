El doble rasero de Javier Ruiz: quien alentó un acoso contra el PP por la Gürtel ahora trata de ensuciar a los medios que destapan la ‘caja B’ de Podemos

La vídeoteca es muy traicionera y si no que se lo digan al periodista económico Javier Ruiz.

Muy vinculado este presentador a Mediaset, intervenía en el programa de Cuatro ‘Al Día’ el 14 de agosto de 2020 en el que el punto principal de debate era la famosa ‘caja B’ de Unidas Podemos.

Ruiz, en un tono bastante alterado, comenzó a disparar indiscriminadamente contra ciertos partidos políticos como el VOX y el Partido Popular, pero también metió en la ecuación a determinados medios de comunicación por juzgar y sentenciar antes de tiempo a la tropa de Pablo Iglesias.

Así se despachaba en Cuatro ante un atónito Israel García-Juez que no daba crédito a la exposición de Ruiz:

García-Juez saltaba y preguntaba:

Ruiz proseguía con su matraca:

Un asterisco rápido y en esto creo que me vas a avalar. ¡Basta ya, basta ya de intimidar, de acosar y presionar a los periodistas que no cantamos el ‘Cara al sol’! ¡Basta ya, es impresentable lo que está ocurriendo y cuando uno discrepa y simplemente dice oiga, esperan ustedes a ver cómo se mueve la investigación judicial sea amenazado, insultado y amedrentado de manera sistemática por partidos políticos que saben quiénes son. Basta ya!

El problema para el periodista y tertuliano es que tiene muchas horas y años de exposición en diferentes programas y precisamente en un espacio de Cuatro del año 2012 se pronunciaba de manera diametralmente opuesta cuando lo que estaba en boga eran los presuntos casos de corrupción del PP, en especial la trama ‘Gürtel‘.

Entonces, paradojas de la vida, a Javier Ruiz no le importó desde la comodidad de su silla señalar no solo al PP de Mariano Rajoy, sino además animar a los ciudadanos a que se lanzaran a la calle.

De hecho, a él le sorprendía la casi mansedumbre de los españoles ante la situación que se estaba viviendo por aquel entonces en el país:

Yo creo que la calle está menos indignada de lo que debería. Yo creo que lo que está pasando es de tal grado de escándalo… Que no haya pasado nada más demuestra que, al contrario de lo que dicen quienes nos gobiernan, la gente tiene un civismo de espectáculo. La gente tiene un nivel intelectual del carajo, y aquí los que se están portando mal son los que nos dan lecciones. No la gente en la calle, que ha tenido una educación… No ha habido un solo incidente, no ha habido un ataque… ¿Que la gente está caliente? Sí, pero que no está tan caliente como podría estar… Ya te lo digo yo: seguro.