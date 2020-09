«Sofía Suescun tenía razón»: Estela Grande se sincera un año después sobre su relación con Kiko Jiménez en ‘GH VIP 7’

Hace exactamente un año que las puertas de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra se abrían para recibir, entre otros concursantes, a Estela Grande. Aunque en aquel momento nada hacía presagiar que su realidad daría un inesperado giro de guión, la joven que entrara a ‘GH VP 7’ como mujer de Diego Matamoros salió con nombre propio y un concurso memorable a sus espaldas.

«Si a mi ese 11 de septiembre de 2019 me dicen que va a pasar todo lo que ha pasado en mi vida después, yo digo que ni de coña… Pues sí, ni una película de Almodóvar hubiese tenido el guion de mi vida este año», ha reflexionado la influencer en su canal de Mtmad (Mediaset) en el que ha querido repasar sus mejores y peores momentos en el reality.

Desde desencuentros con algunos compañeros, prejuicios que tenía y enfrentamientos posteriores, Estela ha reaccionado a algunas de las imágenes más mediáticas de su participación. Pero si hay un asunto que trajo de cabeza tanto a ella como a la gran mayoría de espectadores, fue la estrecha relación que mantuvo con Kiko Jiménez, un vínculo que, bajo el punto de vista de ambos, siempre fue amistoso, pero que levantó ampollas en el plató.

«Yo me alié con Kiko y fui con él a muerte… Si me hubiera tenido que poner a toda la casa en contra, me la hubiera puesto solo por estar a muerte con él. (…) Cuando él se fue pensé que mi concurso había terminado, fue horrible, lo pasé fatal porque le eché mucho de menos», ha recordado con cariño.