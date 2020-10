A la podemita Ana Pardo de Vera se le atraganta el café cuando interviene Espinosa de los Monteros (VOX): «Ahora le voy a decir yo lo que pienso»

Televisión Española sigue apostando por llenar de tertulianos de extrema izquierda sus programas informativos.

Como este lunes 19 de octubre de 2020 el programa ‘La Hora de la 1‘ decidió invitar a Iván Espinosa de los Monteros para comentar la moción de censura que presenta VOX a Pedro Sánchez, el choque fue inevitable.

La ex directora de ‘Público’, a la que Pablo Iglesias quiso colocar como ‘jefa’ de TVE precisamente después de otra moción, la que desmanteló a Mariano Rajoy de La Moncloa, tuvo que escuchar algo que ella no estaba dispuesta, la opinión del invitado, al que su medio tacha siempre de ‘extrema-derecha’.

Tras la entrevista con Mónica López, llegó el momento de las preguntas de los colaboradores presentes en la mesa. Y ahí llegó el cruce de puyazos entre Pardo de Vera y el portavoz de VOX.

Ana Pardo de Vera: Vivimos una pandemia agravada por una segunda ola. Y quiero recordar que hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama donde se insiste en las revisiones y en la previsión.

¿Sigue pensando, como dijo su presidente (Abascal), en Redacción Médica en junio de 2020 que no puede haber sanidad universal para todos?

Iván Espinosa de los Monteros: Nunca dijo eso. El titular está realmente mal sacado. Si usted lee la entrevista entera vera…

Ana Pardo de Vera: Sí la he leído

Iván Espinosa de los Monteros: Pues entonces verá que realmente no dijo eso. Lo que si creemos…

Ana Pardo de Vera: ¿Cuál es su proyecto sanitario?

Iván Espinosa de los Monteros: Creemos que un Gobierno como el de España, que ha sido el que peor ha gestionado la pandemia del mundo…

Ana Pardo de Vera: Pero hábleme de su proyecto, por favor

Iván Espinosa de los Monteros: Si me permite, vamos a decir lo que pienso. Si le parece. Yo le he escuchado lo que piensa usted encantado de la vida. Pero si me permite le voy a decir lo que pienso yo también. Y es que este Gobierno ha puesto en marcha nefastas políticas y nuestra propuesta es que una gallega como usted no tenga ningún problema en ser atendida si se marcha a Canarias…

Ana Pardo de Vera: Usted y yo no tenemos problema, ¿pero y si no tenemos papeles?

Iván Espinosa de los Monteros: Yo este verano tuve un percance en Cantabria y la atención fue magnífica, pero como no soy cántabro hay cosas que no me podían hacer, como por ejemplo operarme, pero tampoco me han podido pasar el cobro a mi seguro privado. Yo creo que eso no es normal.