Cómo será el drama español que hasta Fernando Garea lanza piedras al tejado de Sánchez: «¡No tiene sentido!»

No se sostiene por ningún lado el drama español del coronavirus y sus consecuencias humanas, económicas y sociales.

Hasta un ciego es capaz de ver lo que el Gobierno de coalición está perpetrando con su gestión de la pandemia encabezado en primer momento por Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón, y abandonando a su suerte ahora a las comunidades en eso que llamaron la cogobernanza.

El Presidente está más preocupado de salir a la palestra solo cuando hay buenas noticias u otros asuntos diversos, pero sin asociar su imagen a la del desastre (puro estilo Iván Redondo); mientras que el ministro de Sanidad vislumbra un horizonte no muy lejano en el que será candidato a la Generalitat de Cataluña. Solo nos quedan, por tanto, las bobadas de Fernando Simón que ya nadie traga.

Este 20 de enero de 2021 en El programa de Ana Rosa le llovieron palos por todos lados a Pedro Sánchez, por estar escondido, encerrado, sin acudir al Parlamento con ese estado de alarma que para algunos como VOX es inconstitucional e ilegal.

La propia Ana Rosa Quintana arremetió contra Sánchez con una pregunta lapidaria:

Pero aún más fuerte resulta la apreciación de Fernando Garea, que aunque salió rebotado del Gobierno (primero le nombraron presidente de EFE y posteriormente fue cesado), ha seguido manteniendo en las tertulias una actitud de defensa de las barrabasadas de Sánchez. Pero ya no aguanta más. Y no es el único, esto mismo le ha terminado por ocurrir a otros analistas progres de la mesa de Ana Rosa, como Javier Ruiz o Esther Palomera.

Garea, en esta ocasión, ataca con dureza al «encerrado» Presidente, a colación de las peticiones de las comunidades para modificar y endurecer el estado de alarma actual:

A estas alturas yo no sé cuál es la medida necesaria, pero está claro que si el Gobierno toma una estrategia que consiste en dejar a las Comunidades el peso de la gestión, lo que no puede ser es que después se resista a hacer lo que le piden para ello. No tiene ningún sentido, como no lo tiene la excusa de que es que es para no tener que ir al Parlamento. Oiga, ya sé que es un lío pero está para eso.

Lo que no está es para como lleva todo el mes de enero, prácticamente cerrado, salvo para algunas cosas que no tienen que ver con el estado de alarma.

Una de las cosas que estamos pagando es la aprobación de un estado de alarma que no era revisable periódicamente; simplemente con comparecencias informativas del Presidente, que se las quitó en diciembre y que ahora hasta febrero no le toca. No puede ser que en todo el mes de enero no haya ni un solo debate ni ninguna comparecencia. ¡No tiene ningún sentido!