Dolors Montserrat (PP) frena en seco a ‘El Lechero’ y su indisimulada defensa del Gobierno de Sánchez: «¡Eso lo dice usted!»

La eurodiputada Dolors Montserrat (PP) frenó en seco en la noche de este 2 de febrero de 2021 a un Xabier Fortes pasado de revoluciones en su defensa del Gobierno.

‘El Lechero’ quiso dar a entender a la audiencia que el tirón de orejas de la Unión Europea era al PP por, a su juicio, bloquear la renovación del CGPJ cuando en realidad, lo que sucede, es que nuestros colegas europeos le han transmitido al Ejecutivo español que la independencia judicial es un requisito innegociable a la hora de acceder a los fondos que envía Bruselas.

Bruselas dejó clara su postura. La reforma del Poder Judicial debe cumplir los «estándares europeos«. La Comisión Europa añadió que cualquier cambio en la ley para renovar el CGPJ debe contar con el apoyo de la oposición, en clara referencia al PP, que se niega a negociar nada mientras tengan algo que decir los extremistas de Unidas Podemos. «Es importante que cuando los Estados miembros reformen su sistema judicial, lo hagan llevando a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes, incluyendo la Comisión de Venecia y la oposición”.

Y es que el asalto de Sánchez y sus socios a la Justicia española preocupó mucho a nuestros socios europeos: tanto que los 140.000 millones de los fondos se pusieron en riesgo. El Gobierno de PSOE-PODEMOS pretendía rebajar la mayoría de votos necesarios en el Congreso y en el Senado para renovar el Consejo y que Europa mirara hacia otro lado. La Unión no lo hizo y Sánchez, retratado, tuvo que tenderle la mano a Casado. Y encima el presentador de ‘La Noche en 24 horas’ colocándole el marrón a su invitada ‘popular’.

La eurodiputada del Grupo Popular era entrevistada en ‘La noche en 24 horas’, viéndose obligada a frenar en seco a su entrevistador y sus acometidas contra ella y su partido.

#LaNoche24h Por favor @tve_tve que vuelva @v_arribas ! El tal Fortes que lo “modera” ahora y el resto de su peña cuando entrevista a alguien del PP como hoy a @DolorsMM , no la entrevista ,la presionan ,pero Dolors no se amedrenta y contesta con plena seguridad !Bravo por ella!

Fortes: No le hablaba de los fondos, que no sé si tienen que ver con la reforma del poder judicial. Usted dice una cosa que es cierta. La UE avisó que no le gustaba la reforma así que proponía bajar el umbral de la mayoría reforzada y de hecho se ha retirado. Pero ha pegado un tirón de orejas al Partido Popular porque dice que tampoco es legítimo bloquear la renovación de un órgano. Y eso va por ustedes. Usted dice que no vamos a pactar mientras esté Podemos que es un partido legal y en el Gobierno.

Dolors Montserrat: Mire, Europa ha sido clara. Ha dicho que no se puede romper con las mayorías más que absolutas para renovar los órganos y para mantener la independencia judicial. Lo que ha dicho la UE también es que haya los máximos consensos…¿entonces cómo es que Sánchez ni llama ni dice nada con el PP, que es la primera fuerza en Europa y Pablo Casado es el jefe de la oposición? Sánchez conoce nuestras condiciones: preservar la independencia judicial. Pero lo que hace es vulnerar esa independencia y enfrente nos tendrá porque defender la independencia judicial es una de las condiciones que ha impuesto la UE para tener esos fondos.

Fortes: Se lo planteo de otra forma. La UE le hace ver al Gobierno que no le gusta la reforma y el Gobierno la retira. Sobre todo el umbral de renovación del CGPJ. Pero también hace ver que no puede haber bloqueo. Y eso va por ustedes. ¿No piensan mover ficha?

Dolors Montserrat: ¡Eso lo dice usted! Lo de que van a por nosotros…yo no lo he visto en ningún papel. La UE es muy clara

Fortes: El bloqueo es por quién va..

Dolors Montserrat: Señor Fortes, lo que dice la UE es la defensa firme de la independencia judicial. Uno de los grandes valores de la UE y nosotros la vamos a defender a capa y a espada. Para ello deben existir esas grandes mayorías para renovar el Consejo.