Las redes ‘crucifican’ a Ana Pastor por presumir del mensaje de Ibai contra las casas de apuestas: «Sinvergüenzas»

La periodista Ana Pastor sacó pecho en sus redes sociales por el «importante» mensaje que Ibai Llanos, elevado a categoría de divinidad, transmitió a Jordi Évole en su programa sobre las casas de apuestas. Otra vez la doble moral de personajes públicos y empresas al descubierto.

Ibai lo tiene claro. A él no le apetece vincular su nombre a este negocio. Y como de momento le va tan bien, pues es que se lo puede permitir. Respetable, por supuesto.

El mensaje de Ibai sobre las casas de apuestas

El ‘streamer’ lanzó un mensaje contrario a las casas de apuestas en el programa ‘Lo de Évole’. A pesar de haber sido tentado con ofertas millonarias, él tiene claro que no quiere anunciar ni bancos ni casas de apuestas: «Las cosas turbias no me molan».

Después, le contó a Évole que un familiar tuvo problemas de adicción al juego y ese es el motivo personal por el que no quiere vincularse a este tipo de negocios.

«Imagínate que lo anuncio y luego desahucian a siete personas», afirmó Llanos sobre por qué no publicita bancos. Y en la misma línea habló de su negativa a aceptar ofertas de las casas de apuestas: «Es un problema social. Pagan mucho, mucho, pero siempre las rechazo. El tío de mi abuelo tuvo problemas con el juego y se acabó suicidando».

Ana Pastor aplaude a Ibai y le llueven los palos: «En laSexta sacáis casas de apuestas cada diez minutos»

La presentadora de ‘El Objetivo’ quiso aprovechar la corriente a favor.

«#LoDeIbai sobre las casas de apuestas. Mensaje importante», publicó Pastor en su Twitter.

El problema fue que varios tuiteros criticaron la doble moral de la periodista ya que en su canal, laSexta, se publicitan todas las casas de apuestas del mundo como en el resto de canales. «Que se lo digan a tu cadena. Anuncio en directo a las 22:24 durante la pausa en #LoDeIbai», le criticaban.

«Sois unos sinvergüenzas, muy importante los cojones, que aprovechando su audiencia habéis metido anuncios de apuestas. Hay que ser cínico!!», fue otro de los mensajes más tensos. Otros no parecían tan irritados pero igualmente escribieron para abrirle los ojos: «a ver si aprendéis las televisiones».

Sois unos sinvergüenzas, muy importante los cojones, que aprovechando su audiencia habéis metido anuncios de apuestas.

Sobre todo por toda la publicidad de casas de apuestas que sacáis en La Sexta cada 10 minutos.

Esto tenéis que verlo.

Évole entrevista a Ibai en La Sexta que le dice que no aceptó promocionar una casa de apuestas, Ana Pastor lanza este tuit y durante la pausa anuncios de Lo de Évole salen 3 anuncios publicitarios de casas de apuesta!

