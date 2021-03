Rocío Monasterio fija su objetivo: «Tenemos la oportunidad de sacar al comunismo del panorama; solo trae miseria»

Rocío Monasterio se ha convertido de pronto, casi sin comerlo ni beberlo, en una pieza determinante para el devenir de la política en la región de Madrid.

La convocatoria de elecciones por Isabel Díaz Ayuso -incluyendo una dolorosa ruptura para Ignacio Aguado– y la llegada de Pablo Iglesias para disputar la campaña, han puesto patas arriba la línea de salidad, con las encuestas locas y los votantes, también. En esas aparece Monasterio (VOX), que se convierte en la única posible aliada del PP para formar gobierno de coalición, con un discurso claro en contra del comunismo que representa el líder podemita y exvicepresidente del Gobierno.

Este 16 de marzo de 2021 apareció en Espejo Público de Antena3, donde estuvo charlando a ese respecto con Susanna Griso, y dejó muy claro la de VOX lo que es, quién es su rival y contra qué luchan:

Monasterio: El señor Pablo Iglesias tiene claro que Vox entra a gobernar en Madrid, por eso se ha tenido que incorporar a la campaña. Y sabe quién combate al comunismo con claridad, y esos somos los que estamos en VOX, que somos clarísimos, que presentamos mociones de censura contra el gobierno socialcomunista y que no nos movemos de nuestra posiciones. Podemos nace y crece con un gobierno de Rajoy en España, desde luego si nos otros hubiéramos estado en el gobierno las políticas del comunismo nunca hubieran salido adelante porque le hubiéramos explicado a los españoles lo que hay.

Susanna Griso: Usted dijo que se van a divertir, da la sensación de que se retroalimentan. ¿Le reconoce algún mérito a Ayuso, que se jacta de haber sacado a Iglesias del Gobierno?

Monasterio: La señora Díaz Ayuso no ha sacado al señor Iglesias del gobierno de España, sino que ha conseguido que entre en eleciones, pero eso está bien, porque así ahora tenemos la oportunidad de sacar al comunismo del panorama español, de la política, que nunca tuvieron que estar, y si están es porque algunos han sido tibios, y han estado en los grises y no supieron ser claros. Yo conozco muy bien el comunismo, lo he sufrido, tengo nacionalidades española y cubana, y sé exactamente lo que trae, miseria. Y cuando uno tiene delante al comunismo no puede atacar al que tiene al lado que también defiende la libertad.