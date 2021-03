Soberbia respuesta de Almeida al acusador Iglesias: «Que tenga cuidado, no vaya a tener que ir de Galapagar a la cárcel»

De la entrevista de Pablo Iglesias a manos de Pedro Piqueras este 22 de marzo de 2021 en el telediario, el podemita deslizó la idea de que no le extrañaría ver a más dirigentes del PP, por ejemplo Ayuso o Almeida, en la cárcel:

No es personal, hay hechos objetivos. Ignacio González fue imputado, Esperanza Aguirre fue imputada, Cristina Cifuentes también. Cuando se levanten las alfombras en Madrid es muy probable que los jueces encuentren indicios de delitos…

De modo que apenas unas horas después uno de los principales aludidos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pasaba por otro programa de Telecinco, en este caso por el espacio de Ana Rosa Quintana en la mañana. La propia presentadora le trasladaba el asunto con sorna: «¿No sé si usted tiene miedo de acabar en la cárcel?»

El señor Iglesias no está imputado porque está aforado. Con eso se podría terminar la cuestión. Es decir, el señor Iglesias no está imputado porque se aferra a su aforamiento para que la Audiencia Nacional no le imputara por el tema de retener la tarjeta, porque él protege a las mujeres y tiene que retenerle las tarjetas de sus teléfonos móviles…

El señor Iglesias preside un partido que está imputado en un juzgado de Madrid. Muchos de sus compañeros están imputados y parece que a Ione Belarra le van a pedir la imputación.

Lo que tengo claro es que nunca ni Díaz Ayuso ni yo vamos a estar más cerca de la cárcel de lo que está ahora mismo Pablo Iglesias, lo tengo clarísimo. Si no fuera por el aforamiento, él estaría imputado y pendiente de juicio oral. Por tanto, que tenga cuidado, no vaya a ser que vaya él de Galapagar a otros sitio.