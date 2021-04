Susanna Griso enarbola la bandera de los MENAS y Rocío Monasterio se lamenta: «¡Este es el gran engaño!»

Rocío Monasterio, una de las figuras clave del actual momento político y mediático que se vive en Madrid y por extensión en España, por su postura férrea en la campaña electoral señalando objetivos y enemigos, pasó este 27 de abril por Espejo Público con Susanna Griso.

Y viendo cómo están las cosas de revueltas por los platós de televisión y radio en lo que a los candidatos del 4M se refiere, no debía estar muy tranquila la presentadora, que ya de antemano sabía que iba a enarbolar la bandera de los MENAS -a favor-, una de las columnas vertebrales de los ideales de VOX -en contra-. De modo que se vivió un enfrentamiento de lo más incómodo en el café de Antena3, y eso que no era el primero.

Apenas dos semanas antes las mismas protagonistas habían vivido un enfrentamiento del estilo y sobre la misma temática: «La chica violada por los MENAS sí que fue tratada como un animal»

Monasterio: Muchas veces cuando ustedes me preguntan en un plató sobre el tema de los MENAS, después se apagan los focos, se termina la entrevista, y los trabajadores que hay en el plató me dicen que ellos tienen miedo y no pasan por algunas calles. Estamos hablando de una realidad que muchos de los que nos escuchan la están viendo.

Griso: Señora Monasterio, a mí me disculpará pero con el tema de los MENAS usted me cuenta una realidad, pero es un porcentaje de chavales extutelados que están en situación de marginalidad, pero es una minoría. Podríamos poner el foco en quienes quieren reinsertarse y trabajar. en un 90% acaban trabajando.

Monasterio: Si va usted a Batán o a Hortaleza, hay una mayoría de vecinos que dicen que tienen miedo.

Griso: Yo le podría contar tantas historias en positivo, señora Monasterio.

Monasterio: Vamos a hablar de historias en positivo; del inmigrante legal que cumple con la ley, que espera la cola, hace sus papeles, y ahora ve que le adelanta la cola el inmigrante ilegal.

Griso: ¡Pero eso no ocurre! ¡Usted sabe que eso no es verdad!

Monasterio: Me lo dicen los inmigrantes legales en esos barrios. Los niños donde mejor están es con sus padres o con sus padres de acogida. Ya hemos visto lo que ha pasado en muchos centros tuteados como los de Baleares, de los que no quiere hablar la izquierda.

Griso: Pero usted sabe que el Estado no puede expulsar a esos niños y lo sigue diciendo…

Monasterio: Hay convenios de repatriación…

Griso: ¡Con los menores no!

Monasterio: Es voluntad política, si quisieran podrían… Yo conozco muy bien el norte de Marruecos y he visto como a muchas familias se les engaña. Y luego acaban vagando por la M30. ¡Ese es el gran engaño! Tenemos que dejar engañar porque somos incapaces de atender a los españoles que están en las colas del hambre.

Griso: Señora Monasterio, ¡no son ni 220 menores! ¿De verdad necesitamos dedicarles tanto tiempo? Entiendo que electoralmente les darán rédito pero no son un problema!

Monasterio: Tenemos que dedicar tiempo y recursos, menos a los políticos y chiringuitos, y más a los que están en las colas del hambre, a las vacunas, a Educación y Sanidad.