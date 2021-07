Hasta Elisa Beni pone el grito en el cielo por la mordaza que quiere imponerle Irene Montero al tiktoker masacrado

Puede que fuera la escasez temática propia del mes de julio, o la ausencia de asuntos en el ministerio de Igualdad, o vaya usted a saber.

Pero el caso es que la ministra Irene Montero se puso como el bicho del pantano contra un tiktoker –influencer en una red social llamada TikTok– de 19 años y dijo que ponía ‘su asunto’ en manos de la Fiscalía. Ese asunto es que el muchacho dijo algunas burradas en una entrevista en redes sociales, como que engañaba a sus parejas sentimentales para quitarse el preservativo.

Pero no estuvo sola Irene Montero… Alucinante fue cómo se puso en directo Joaquín Prat en su programa de Cuatro al día… ¡Pocas veces se ha visto así al presentador de Mediaset! ¿Sería lo de la ausencia de temas?

El caso es que este Tiktoker, Naim Darrechi, no tiene muchas luces, sí muchos seguidores (casi 30.000), y quizás eso sea lo más preocupante. Pero que la ministra de Igualdad ha vuelto a hacer el ridículo no se le escapa a nadie… Fíjense, ¡ni a Elisa Beni!

La tertuliana de izquierdas, bastante vehemente en sus argumentos, se desmarcó completamente del discurso y actuación de la ministra de Igualdad, desde La Sexta Noche este 18 de julio de 2021. Y no le falta ni una coma de razón a Beni:

¿Cuándo tú eras joven no había idiotas? Yo no quiero censura. Esto no se censura porque decirlo no es delito. Lo ha hecho, ¿nos lo creemos? A lo mejor es que es por ser periodista, pero me han educado a no creerme todo lo que dicen.

¿Lo hace de verdad o no lo hace? Voy a hacer de abogada del diablo. Sale una ministra a decir que esto lo va a llevar a la Fiscalía. Y la Fiscalía no está investigando nada. Lo vamos a decir claramente, y creo que la ministra y su equipo deben de saberlo, los delitos de agresión y abuso sexual se llaman delitos ‘semipúblicos’ porque solamente se pueden perseguir a instancias y denuncia del perjudicado.

Es un brindis al sol, no hay ninguna denuncia, el Gobierno de Baleares no puede querellarse por nada y no se lo van a admitir porque lo impide la ley.