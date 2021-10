El nuevo ridículo de Elisa Beni al debatir de los PGE: “No digas tontunas”

Elisa Beni hacer de nuevo el ridículo por su férrea defensa de los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez.

La tertuliana de izquierdas pasó un trago amargo en ‘laSexta Noche’, cuando María Claver la puso contra la espada y la pared al analizar el proyecto de los Presupuestos Generales del Gobierno y pedirle que dejara de decir “tontunas”. Una frase que despertó el mal genio de Beni.

Todo comenzó cuando Claver indicó que «estos Presupuestos van a ir a Bruselas y van a volver con recortes». Inmediatamente, Beni respondió: «Ya os gustaría, porque sois tan patriotas que os gustaría que nos recortaran los presupuestos».

La réplica de Claver no dejó lugar a las dudas: «No voy a hablar de tontunas, Elisa», y el enfado de Beni fue a más: «A mí no me faltes».

«Alguien te tiene que decir que dejes de comentar tonterías en términos económicos», insistió Claver, mientras Beni le instaba a que no se atreviera a seguir por ahí. El presentador, José Yélamo, entretanto, le reclamaba que dejara hablar a Claver.

«Yo me tengo que callar y ella me dice que digo tonterías…», protestó indignada Elisa Beni. «Se acabó. María te pido que termines tu argumento», zanjó el presentador. Sin embargo, Claver volvió a la carga: «Es una tontería decir que estos presupuestos…».

«Yo no me siento aquí para que esta señora diga una vez tras otra que digo tonterías», apostilló Beni antes de cruzarse de brazos.

Claver, por su parte, terminó su explicación, asegurando que el proyecto de los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez son poco menos que un disparate que hará aún más daño a la economía nacional, frente a los argumentos de Beni, que alababa su carácter social.

El enfado de Elisa @elisabeni Beni con María Claver “ no me siento aquí para que digan que digo tonterías “ pic.twitter.com/BWWyrJl6Rc — TVMASPI (@sebas_maspons) October 9, 2021

La otra “tontería” de Beni

No es la primera vez que la tertuliana sale escaldada por decir una sandez relacionada al proyecto de los Presupuestos Generales del Gobierno.

lisa Beni desafió hasta a las matemáticas y a la economía para aplaudir los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez en el programa ‘Espejo Público’ del 7 de octubre.

El economista Daniel Lacalle demostraba con preocupación que “el déficit de España en el año 2020, 2021 y 2022 va a duplicar el déficit de Francia”. Sin embargo, la tertuliana de izquierda le interrumpió para cuestionar que pusiera encima de la mesa el análisis del déficit.

Una afirmación que indignó de inmediato al economista: “¿Cómo no voy a hablar de una medida del gasto sin hablar del déficit?, Elisa?”. A lo que Beni respondió hundiéndose aún más: “Claro que puedes hablar. Porque tu teoría del déficit….”.

“¡Cómo que mi teoría del déficit! Gastos e ingresos”, intentó enseñarle Lacalle, pero Beni estaba entusiasmada en defender los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez a cualquier precio… incluso contra la lógica: “Pero esa es tu posición”.

La frase de la tertuliana terminó de desconcertar al economista que la remató: “Cómo que ‘mi posición’, ¿estás en contra de las matemáticas?, ¿o qué?”. Finalmente, Lacalle le dijo directamente a la cara que “hablar de una medida de gasto sin hablar del déficit es una sandez… con todos mis respetos”.

El ‘zasca’ de Lacalle fue recogido por Iván Espinosa de los Monteros, quien se burló de la tertuliana y sus ‘camaradas’: “En el capítulo de hoy de #MatematicasParaProgres…”, lo que remató con un “no insistas, Daniel Lacalle. Es más fuerte que ellos…”.