‘Reventón’ de Iñaki López y Cristina Pardo por la cena de la infanta Elena con Abascal y el mensaje del emérito

Andan en la izquierda rabiando que no pueden más por la cena que se dio en Madrid el pasado lunes 22 de noviembre de 2021, en el Restaurante Commodore de Madrid, con motivo de la entrega de premios en su primera edición de la peña taurina Las Meninas, y es que se juntaban tres alicientes fortísimos: una peña taurina, alguien de la Casa Real y representación de VOX.

Tremendo combo que hace que a los de la izquierda les explote la cabeza. Inicialmente protestaron porque Santiago Abascal y la infanta Elena se sentaron juntos -en no se sabe muy bien qué tipo de afrenta supone- pero en general la queja iba a suceder por cualquier cosa que allí sucediera. Si se decía ¡viva España! o si el rey emérito mandaba «saludos a todos los asistentes» a través del discurso de su hija; todo ya iba a molestar en Internet progre.

Y no solo en la Red, porque lo que pudimos ver en el Más Vale Tarde de martes 23 de noviembre de 2021 fue absolutamente divertido. Los copresentadores, Iñaki López y Cristina Pardo, rabiando de lo lindo, portadores de un tremendo ‘reventón’ por el hecho último de que Don Juan Carlos enviara saludos al personal a través de su hija Elena. Y no solo eso, ¡sino que habla con ella casi a diario! Tremenda afrenta del emérito que no solo vive exiliado sino además, hostigado por la izquierda.

De López conocíamos esta enfermiza inquina a la Casa Real que saca en cuanto puede, pero extraña un poco más de Pardo:

Pardo: Hoy hemos sabido que la infanta Elena ayer se fue a recoger un premio a una peña taurina y aprovechó para decirles a los presentes «mi padre os manda recuerdos». El emérito, que todavía tiene algunas diligencias abiertas en la Fiscalía… Y dijo que hablaban diaramente.

López: Así es, los recuerdos fueron dados a todos y después para redondear la faena, a la hora de sentarse, la infanta se sentó junto a Santiago Abascal.

Sin embargo, aún tenían peores noticias que recibir la difícil de tragar dupla López-Pardo; Paloma Barrientos, periodista especializada en Casa Real, participaba en el programa para contar lo sucedido con una normalidad que terminó por desencajar a los presentadores:

Las mesas estaban ya colocadas, yo pregunté si la infanta había dicho dónde se quería poner…

Cuando entró, pasó a hablar con las mujeres de esta peña, y estuvo encantadora, yo no puedo decir otra cosa. Me dijo que sí hablaba con el rey emérito, que si podía lo hacía diariamente. Y que le había dicho que mandaba recuerdos para todos.

Ojo a la bobada de Pardo: «Da la sensación de que el rey emérito siempre hacerse presente de una manera u otra: cuando no filtra que está deseando volver, que se quiere ir a Portugal, cuando no, que quiere venir de visita, y cuando sale su hija de casa, manda recuerdos a todos». Así la respondió Barrientos: