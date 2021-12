‘Todo es Mentira’: Aguirre sabotea la ofensiva de Risto contra Ayuso y hace perder los papeles a Lago

Risto Mejide tropezó en su intento de atacar a Isabel Díaz Ayuso.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ buscó el 14 de diciembre cargar contra la presidenta de la Comunidad por la cancelación de las cenas de Navidad del Partido Popular y para reanimar la presunta guerra interna que existe con Pablo Casado.

Sin embargo, no esperaba con que Esperanza Aguirre torpedeara todos los intentos de ir en contra de Ayuso.

Cada vez que Risto Mejide o sus ‘comediantes’ buscaba soltar un comentario crítico con la líder autonómica, la expresidenta de la Comunidad de Madrid les interrumpió. Al ver que no podían avanzar, el presentador de ‘Cuatro’ intentó acallarla metiendo vídeos o dando largas a su oportunidad de hablar.

Esperanza Aguirre lejos de rendirse, se mantuvo en su férrea defensa de Díaz Ayuso. Al punto de que el bufón Miguel Lago tuvo que levantarse del asiento al verse interrumpido en al menos dos oportunidades por la ‘popular’.

Finalmente, cuando dejaron a Esperanza Aguirre mostrar su opinión, no solo dejó claro que “el PP no es una secta por lo que resulta natural que existan diferencias de opiniones como las cenas de Navidad”. Sino que también acabó dando la razón a Ayuso: “su política sanitaria ha sido exitosa y ha demostrado que se puede compaginar salud con libertad”.

Para aumentar el malestar de Risto y su equipo, Esperanza Aguirre puso sobre la mesa el reciente artículo de ‘The Washington Post’ donde tildan a Ayuso de ser la “estrella de la política española”.

En un artículo firmado por el prestigioso Henry Olsen se reconoce que “Ayuso se defendió de los ataques de sus oponentes socialistas y de izquierdas para llevar al PP a una mayoría casi absoluta” durante las elecciones del 4-M. Al mismo tiempo que aplaude algunas de sus políticas, como su “equilibrio entre la libertad y la seguridad” y la construcción del Hospital Isabel Zendal.

En el reconocido medio de comunicación destaca que la ‘popular’ se ha “convertido en una sensación nacional” y que “sus apariciones por todo el país atraen regularmente a multitudes que aplauden ferozmente a su heroína”. No en vano, la llegan a comparar con el presidente norteamericano Ronald Reagan, a quien la propia Ayuso reconoce que ha influido en su forma de pensar.

Aguirre, que se considera “casadista a muerte”, aprovechó para dar un tirón de orejas al PP: “Me parece muy mal que decidan no hacer actos políticos, así sea al aire libre y de día. Hay aspectos muy fuertes como el precio de la luz o el acoso del niño de Canet de Mar que no pueden dejar de tocarse”.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid demostró su capacidad de hacerse con el control del programa cuando, tras haber defendido a capa y espada a Ayuso, hizo lo mismo con Mariano Rajoy, lo que hizo que Risto y su equipo pasaran rápidamente a otro tema.