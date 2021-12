Almeida trolea a Cristina Pardo desde su confinamiento: “Siete días sin contacto con periodistas se agradece”

El COVID-19 pudo quitarle el olfato a José Luis Martínez-Almeida, pero no su ironía.

El alcalde de Madrid explicó en ‘Más Vale Tarde’ que “Ómicron me ha atropellado, literalmente”. En este sentido, indicó que tuvo varios días con fiebre alta e insomnio, pero reconoce que «no ha sido excesivamente grave».

Además de las dificultades físicas que conlleva este virus, ha querido recalcar la preocupación psicológica que ha tenido estos días.

«El problema que tiene este bicho no es solo físico, sino también es un poco psicológico. Si tú sabes que tienes una gripe, sabes que te vas a recuperar tarde o temprano, pero con este bicho no sabes si vas a acabar en el hospital. Nunca había mirado tanto el pulsiometro para ver el nivel de la saturación en sangre que tengo de la respiración como lo he mirado todos estos días. Estaba preocupado por si bajaba de un determinado índice por si me tenía que hacer unas placas».