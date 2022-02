Broncano monta una encerrona brutal a la presentadora del Benidorm Fest

Así como que detrás de cada broma hay un poso de verdad.

David Broncano contaba este lunes 31 de enero de 2022 en ‘La Resistencia’ con Inés Hernand, habitual colaboradora del programa y también periodista de RTVE, incluyendo haber sido la presentadora del polémico a más no poder Benidorm Fest.

Aquí no vamos a entrar en el asunto que tanto ha enervado especialmente a la izquierda y al feminismo, básicamente porque ganó el concurso -y por tanto representará a España en Eurovisión- una mujer guapa, que baila y canta extraordinariamente bien y que además lo hace con un tema de reggaeton, lo que se lleva ahora.

Las grandes derrotadas del certamen, la indie Rigoberta Bandini con una canción para las madres y las tetas que Irene Montero se ha apropiado para sí, y las gallegas Tanxugueiras, que cantaban en gallego. Lo sucedido y los agraviados, lo explica Sergio Espí: Las críticas al triunfo de Chanel demuestran la hipocresía feminista y el hundimiento de TVE.

Lo que aquí nos interesa es la encerrona que el cómico Broncano (Movistar+) le plantó a una de las presentadoras del concurso -junto a Máximo Huerta y Alaska-:

Broncano: ¿Puedo preguntar cosas? Claramente fue un engaño absoluto. Tongo increíble, tanto artístico como democrático. ¡Televisión Española me ha robado!

Inés Hernand: ¿Te has sentido estafado?

Broncano: Sentí que se me robaba. ¿Un panel de expertos? ¿Quiénes eran? Te estoy poniendo en un compromiso porque tú no puedes rajar… Eso no tenía ningún sentido. Había unas canciones guapísimas, como la de las chicas gallegas. Dicen ‘podéis votar’ y luego…