Ferreras y laSexta estallan contra Iglesias en directo y le catalogan de “machista y miserable”

Golpes a la entrada y a la salida.

Después del movidón montado por Pablo Iglesias y los podemitas en el fin de semana, en los medios de comunicación esperábamos la respuesta del director de laSexta, Antonio García Ferreras, no se contuvo ni un poco.

Primero, a la entrada de su programa, Al Rojo Vivo, ofreció una extensa explicación sobre la polémica desatada por unos audios en los que se escucha una conversación suya con el excomsario Villarejo en los que hablan del exvicepresidente de Gobierno.

«Aquella conversación con Villarejo se la trasladé yo personalmente a Pablo Iglesias, y le dije que el propio Villarejo nos había dicho que él creía que no era un papel auténtico. No había nada que ocultar (…) Mienten cuando dicen que dimos una información falsa sabiendo que lo era», sentenció.

Sin embargo, habría más.

Sobre el final del programa, volvió a sacar el tema de los audios y primero sacó chapa de su integridad como profesional, “nunca, nunca hemos dado una noticia falsa sabiendo que lo era. Ni esa, ni ninguna otra, ni sobre Podemos ni sobre nadie”.

“Calificamos la cuenta de presunta y de supuesta. Y por eso llamamos de inmediato a Iglesias, que lleva insultándonos y descalificándonos, como a muchos otros periodistas, desde hace meses y no hemos dicho nada y no vamos a entrar en su espiral. Pero es mentira que dimos una información sabiendo que era falsa”.

“Cuando supimos de la noticia, iniciamos una investigación y llegamos más tarde a Villarejo, el hombre que diversas fuentes señalaban que podía estar detrás de esos documentos. Teníamos que preguntarle por ello. Es él el que nos cuenta que no da credibilidad a esos papeles y nos dice que está en manos del DAO, el director adjunto operativo de la policía”.

Luego sacó en cara que desde el canal se le dio espacios al partido morado y que. «ahora quieren construir un relato de laSexta conspiraba contra Podemos». Considera que esto «es paradójico, alucinante, casi surrealista, que laSexta fue uno de los pocos medios que durante mucho tiempo entrevistaba a los dirigentes de Podemos cuando muy pocos lo hacían. Es más, era laSexta donde acudían para defenderse de esas acusaciones y de los ataques recibidos”.

«Aquellas campañas contra Podemos fueron una vergüenza, lo decíamos entonces, lo decimos ahora. Pero ahora ellos están intentando hacer un juego sucio parecido. Es más, nosotros hemos tenido que soportar durante años ataques tremendos de que Podemos llegó a ser lo que fue, gracias a laSexta. Ni fuimos culpables de su éxito, ni somos culpables de su caída”, reflexiona.

Pero el plato fuerte estaba por llegar, luego de dar su versión de los hechos, le pidió a los panelistas, como suele hacer, que dieran un titular y vaya que los dejaron.

Carmen Morodo atizó a Podemos al señalar que no son «víctima de ningún sistema, ni víctima de esta cadena. Ya está bien de que siempre estén dando lecciones de ética quienes, además, impulsan cacerías contra periodistas independientes. Donde está hoy Podemos en su situación política, electoral, el desgaste es única y exclusivamente responsabilidad de Pablo Iglesias y de la dirección morada”.

Por su parte, Angélica Rubio fue mucho más fuerte: “Hay medios de comunicación, uno donde es tertuliano Pablo Iglesias que han sido mucho más duros, han publicado mucho más bulos y mentiras que esta casa. Cadenas de TV, periódicos y digitales. Nunca, ni Pablo Iglesias ni Podemos, orquestaron una campaña tan brutal y tan salvaje contra esos medios como la que han orquestado contra laSexta y Ferreras».

“Y quiero decir una cosa: Ana Pastor no está en las grabaciones de Villarejo. Ni la empresa de Ana Pastor tuvo nada que ver con esto. Me parece machista y miserable que desde ayer a primera hora se arrastrara a Ana Pastor a esta polémica simplemente porque es su pareja [de Ferreras]. Me parece machista y miserable. Sí, porque cuando se es machista, se es miserable”, sentenció la periodista.