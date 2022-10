Épico ‘zasca’ de García-Gallardo (VOX) a laSexta: “Llévele un chorizo a Wyoming por el medio millón que defraudó”

Juan García-Gallardo metió un épico ‘zasca’ a Ángela Vera, reportera de laSexta.

En el programa ‘Al Rojo Vivo’ de Antonio García-Ferreras del 3 de octubre, la periodista de la cadena de izquierdas intentó atacar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León a través de revivir viejas polémicas como los “insultos” a Francisco Igea o por su tuit sobre el asesinato de una mujer a manos de su marido en Palencia.

La reportera de laSexta buscó acorralar al político de VOX preguntándole si se arrepentía de haber llamado “imbécil” hace dos semanas al diputado de Ciudadanos. Pero García-Gallardo le dejó de piedra cuando le respondió: “Usted incluye una valoración en su pregunta que no acepto”.

“No he valorado, le he dicho si se arrepiente de habérselo llamado”, intentó contraatacar la comunicadora, pero sin éxito, ya que se trata de un asunto ya pasado de actualidad que, como le recordó el vicepresidente autonómico, ya explicó “en las Cortes”.

Al ver que no lograba ponerle contra las cuerdas con ese tema, intentó utilizar el horrible crimen de violencia machista ocurrido en Palencia.

Una vez más, el tiro le salía por la culata: “Yo lo que creo es que llevamos décadas viviendo una politización de dramas familiares, de crímenes horribles en los que se hacen minutos de silencio por determinados crímenes de repugnantes, pero por otros crímenes igual de repugnantes no se hacen minutos de silencio. Nosotros pedimos igualdad ante la ley”.

La periodista presionó aún más al poner énfasis en que se trata de una mujer asesinada y que el dirigente de VOX sólo puso énfasis en los dos hijos huérfanos.

“No le voy a dar usted lo que quiere. Murió una mujer. ¿Si le hubiera matado un hijo sería machista? ¿Y si la hubiera matado su abuela? Yo creo que ustedes han perdido el norte. En esta materia nosotros rechazamos toda la violencia, por supuesto también la que sufren las mujeres. Pero nosotros queremos recuperar la cordura, que es la igualdad ante la ley y eliminar los incentivos perversos para que haya denuncias falsas contra hombres. Sabemos que hay multitud de afectados por este ley única en el mundo”, le respondió con contundencia para zanjar la polémica.

A pesar de que García-Gallardo cedió la palabra a otro periodista, la reportera de laSexta seguía buscando un titular que no lograba y volvió a interrumpir poniendo sobre la mesa las presuntas peticiones de dimisión del vicepresidente.

Con su tercer intento, el político de VOX decidió meterle un ‘zasca’ para poner los puntos sobre las íes: “Me parece una manipulación constante desde los medios politizados, como son laSexta y RTVE. Nosotros vamos a seguir con un clima de cordialidad a pesar de todos los ataques y todos los insultos”.

A lo que agregó: “La línea editorial de laSexta está encaminada a contaminar la convivencia y a enfrentar a los españoles unos contra otros. A los castellanos y leoneses no les interesa las polémicas de laSexta, les interesa que se vendan los productos de la región”

Finalmente, acabó con un varapalo que aún retumba en los plató de la cadena de izquierda: “Usted si quiere llévele un chorizo a su amigo el gran Wyoming que de eso sabe un montón, con el medio millón de euros que defraudó a la hacienda pública”.

Se refiere a la condena al presentador de televisión por la que tuvo que pagar una multra de 566.921 euros por «eludir» el IRPF durante dos años.

🔴 Ojo al zasca que le mete Juan García Gallardo a la reportera de La Sexta. No tiene tierra suficiente para esconderse. pic.twitter.com/JP8ugyuvGz — Javi 🇪🇸 (@Gimnastico85) October 3, 2022

No es la primera vez

García-Gallardo ya demostró en mayo de 2022 que no está dispuesto a tragar con la manipulación de la izquierda y de la extrema izquierda.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León zanjó la polémica provocada por su dura respuesta a una procuradora con discapacidad del PSOE, Noelia Frutos, y que fue distorsionada para ser usada de arma arrojadiza contra VOX.

Todo comenzó cuando la socialista le pidió que no le tratasen con “condescendencia” por su condición, algo que hizo García-Gallardo al dejarle claro que: “No la voy a tratar con ninguna condescendencia sus faltas de respeto y le voy a responder como si fuera una persona como todas las demás”.

A lo que agregó: “No como hace su grupo parlamentario” en una clara crítica al PSOE.

Si bien sus palabras buscaban no tener ningún tipo de discriminación hacia Frutos, todos los partidos de izquierda y sus medios afines intentaron aprovechar la frase para acusar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León de intolerante.

Algo que también intentó el reportero de Antonio García-Ferreras sin esperar que acabaría trasquilado en directo.

El periodista de laSexta buscó acorralar al representante de VOX al preguntar: “¿Y sobre lo que usted dijo a una procuradora y toda la polémica que hay porque le dijo ‘le voy a responder como si fuese usted normal’?”. Sin embargo, el ‘zasca’ fue inmediato.

Viendo a la cara del periodista de Ferreras, García-Gallardo lanzó un contundente: “Eso es mentira” y de inmediato procedió a ‘desnudar’ a laSexta: “Lo que no es normal es que los periodistas de laSexta manipulen, siempre que tienen ocasión, los mensajes de VOX…”.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León puso énfasis en que “yo no dije eso. Yo lo que dije fue que, a petición suya de que no le tratara con paternalismo, le iba a responder como a cualquier persona, sin condescendencia… Así que no mienta”.

A lo que sentenció con un letal: “Son una vergüenza para España”.