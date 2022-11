‘El Chiringuito’: Espectacular zasca de Juanma Rodríguez al amante del bótox Cristóbal Soria

Cristóbal Soria es un buen personaje televisivo.

Su papel antimadridista llevado a cabo en ‘El Chiringuito’ le ha provocado que algún que otro fracaso estrepitoso, como el que hizo en Vigo con una ‘manifestación‘ contra los árbitros porque actuaban a favor del Real Madrid según su criterio, o zascas hacia su persona por todos los lados.

Y es que uno de los ‘enemigos’ dentro del programa de Josep Pedrerol es Juanma Rodríguez. El periodista, el pasado domingo 20 de noviembre, dio un zasca colosal al sevillano por su ‘aspecto artificial’:

«Qué vejez más mala estás teniendo», dijo Soria a Juanma. «Yo por lo menos no me pongo bótox«, aseguró Juanma.

🌪️Y con todos ustedes, el 𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 𝐙𝐀𝐒𝐂𝐀 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 de @elchiringuitotv: 👉@cristobalsoria: "Qué mala vejez estás teniendo…". 👉@juanma_rguez: "Por lo menos yo no me pongo bótox". pic.twitter.com/P2SKZLRwGt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 20, 2022

Los tertulianos del programa de Atresmedia estuvieron debatiendo sobre la nueva faceta como streamer de Luis Enrique. El seleccionador español decidió crearse una cuenta para hablar de tú a tú con el aficionado de nuestro combinado nacional.

«Me juego los dos brazos»

Pero a pesar de ello, hay a mucha gente que no le parece bien o serio que el entrenador de una selección, en medio de un mundial, esté emitiendo en directo. Entre ellos está Cristóbal Soria, cuyas declaraciones dejó a sus compañeros boquiabiertos:

«Esto no se sostiene. Os voy a lanzar una pregunta: Si Puyol o Ramos fuesen los capitanes de esta selección, ¿estaría Luis Enrique haciendo streaming?», preguntó Soria.

«Qué tiene que ver eso. ¿Se lo van a prohibir?», respondió Pedrerol.

«¿Cómo? Me juego los dos brazos de que no sería capaz de hacerlo. Si ahí hay un líder de verdad y le dice que dejen esas cosas y hablen de fútbol… Lo que pasa que esas cosas no las puede decir, con todo el respeto del mundo ni Unai Simón, ni Marco Asensio, ni Marcos Llorente. Eso se lo tiene que decir o Puyol o Sergio Ramos. Punto», agregó Cristóbal Soria.