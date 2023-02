Ignacio Garriga (VOX) revoluciona la tertulia de Fortes en TVE pillando a Esther Palomera en un burdo renuncio

Quiso ir a pillarlo y acabó retratada a base de bien.

Esther Palomera, periodista de eldiario.es, trató de tener su momento de gloria con Ignacio Garriga (VOX) tratando de conseguir que este soltase un mensaje de xenofobia.

Sin embargo, el que es uno de los políticos de confianza de Santiago Abascal cazó al vuelo la trampa y dejó para los restos a la plumilla del medio de Ignacio Escolar.

Así fue el tenso cara a cara que tuvieron parlamentario e informadora en el plató de ‘La Noche en 24’, del Canal 24 Horas (TVE), el espacio presentado y moderado por Xabier Fortes.

Palomera comenzó fuerte con una acusación de grueso calado contra el invitado:

Con todos los respetos, posiblemente mucho más del que usted tiene por los periodistas, de los que dice que manipulamos y mentimos, decirle que los periodista informamos u opinamos libremente, pero no solemos manipular. Yo le voy a hacer una pregunta con el mayor de los respetos, ¿usted sabe cuántos inmigrantes hay hoy en España ?

Garriga intentó responder, pero rápidamente la periodista le interrumpió su exposición:

Mire, yo sé que de esos que tiene usted apuntados ahí en su libreta, el 46% cometieron las agresiones sexuales registradas en 2021. Y no son datos míos. Le animo a que lo consulte en el INE , que hoy nuestro presidente nacional los ha constatado en el Congreso de los Diputados.

El de VOX iba a seguir respondiendo, pero Palomera introdujo una nueva variable:

Garriga, que vio por dónde iba la tertuliana, buscó una aclaración:

Palomera, pillada en el argumento, trató de contraatacar:

No, esa es la trampa que utilizan ustedes, que hablan permanentemente de millonarias ayudas y subvenciones a los inmigrantes. Para empezar, los inmigrantes legales, regulares, porque las personas no son legales o ilegales. Están o en situación regular o irregular, porque el lenguaje importa, señor Garriga. Las persona que trabajan regularmente en nuestro país tienen el mismo derecho que usted y que yo a las ayudas y a las subvenciones. Pero los inmigrantes irregulares, que usted llama ilegales, no reciben ninguna ayuda pública o, si yo estoy equivocada, dígame cuántas ayudas públicas reciben los inmigrantes irregulares según tiene testada su formación política. Usted ha dicho que hay un efecto llamada de la inmigración irregular provocado por las millonarias ayudas y subvenciones que otorga el Gobierno de España.