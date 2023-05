Almeida ‘sacude’ a un impertinente Ferreras en directo: «Si es del PSOE, nadie dice nada…»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que lo volverá a ser sin ninguna duda pasadas las elecciones del 28 de mayo, pasó este 16 de enero de 2023 por Al Rojo Vivo de laSexta.

Y sabía de antemano el alcalde lo que le tocaba allí: encerrona de Ferreras, preguntas impertinentes, apretones fuera de contexto. Pero el del PP tiene cintura de sobra para salir airoso de cualquier situación, y más aún de una como esta.

Cogemos en este punto el ejemplo de los árboles, porque el director de laSexta tenía unas ganas locas de echarle al alcalde la culpa de que la nueva Puerta del Sol carezca de sombras, pero hasta de eso salió indemne Almeida:

Almeida: Es que ahora está sin coches ni autobuses. Digo, supongo que haría más calor cuando los tenía, que ahora que está completamente peatonalizada.

Ferreras: En 2019 Madrid tenía más de 400.000 árboles maduros, ahora 320.000.

Almeida: Sí, claro. 20.000 los hemos autorizado en su tala, bien porque no fueran viables o bien porque se han hecho obras de infraestructura, como la que le hemos autorizado en Atocha al Gobierno de España… ¡Y hay 60.000 que se cayeron por Filomena! Tengo la culpa de muchas cosas, pero de esta es difícil echarme la culpa… También digo, en la legislatura pasada autorizaron la tala de 32.000… ¿Alguien me puede explicar por qué cuando son temas de infraestructuras del PP no se pueden tocar y si son del PSOE, entonces nadie dice nada?»